Denne vilde rutsjebane i Nordjylland er Europas bedste

FÅRUP:Fårup Sommerlands nyeste forlystelse Saven er blevet kåret til bedste nye rutsjebane i Europa ved prisuddelingen Park World Excellence Awards 2020. Forlystelsen er parkens højeste nogensinde og den eneste i Danmark, der kører både forlæns og baglæns.

Saven tildeles en førstepræmie i kategorien "Best Roller Coaster - Limited Budget", blandt andet fordi konstruktionen har skubbet grænserne for forlystelser, og da rutsjebanens design er unikt.

- Vi er stolte og glade for prisen. Det har hele tiden været vigtigt for os at skabe en forlystelse, som appellerer bredt til vores gæster og tilbyder en ny dimension til vores oplevelsestilbud, siger adm. direktør Niels Jørgen Jensen fra Fårup Sommerland i en pressemeddelelse.

Rutsjebanen Saven Saven er 24 meter høj og blev åbnet i Fårup Sommerland i år. Det er den eneste rutsjebane i Danmark, der både kører forlæns og baglæns. På trods af rutsjebanens rekordhøjde er det muligt for næsten hele familien at være med, da børn kun skal være 95 cm. høje for at prøve forlystelsen. Kilde: Fårup Sommerland

Saven byder på en vild tur både op og ned.

2020 har været et hårdt år for Fårup Sommerland, som dog fortsat oplever stor opbakning fra nordjyderne. Indtil videre stiger salget af sæsonkort til 2021.

- Vi er taknemmelige for den store lokale opbakning i disse tider. Det har på mange måder været et ekstraordinært år, men vi glæder os over, at det tyder på at de nordjyske familier for alvor er klar til at komme ud og hygge sig i 2021, lyder det fra Niels Jørgen Jensen.

Flere hotelbookninger

Hotel Fårup, inde i sommerlandet, har i år oplevet flere overnatninger end nogensinde før og melder om fremgang i bookinger:

- Der er fart på hotelbookingerne sommeren 2021 lige nu. I øjeblikket har vi booket over 200 procent mere end sidste år på samme tidspunkt. Det er gæster fra hele landet, som booker ophold, så vi er bestemt optimistiske omkring turismen i Nordjylland næste år, udtaler Niels Jørgen Jensen.