Designkup på skole

PANDRUP: 24 designerstole er blevet stjålet ved et indbrud på Jetsmark Skole i Skolegade i Pandrup.

På et tidspunkt mellem fredag klokken 17 til søndag klokken 21.45 har tyve brudt et vindue ved lærerværelset op med et koben, oplyser politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti i Hjørring.

Tyvene har stjålet 24 Y-stole i lakeret bøg, som er designet af Wegner.

- Tyvene må have brugt en trailer eller en varebil til at køre stolene væk i, så hvis nogen borgere har set noget, så vil vi meget gerne høre fra dem, siger Kenneth Ginnerup.