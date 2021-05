Naturens opgør: Hvæsende møde i sommerhusområde

BLOKHUS:Nogle vilde dyr i naturen er bestemt ikke vilde med hinanden.

Det konstaterede Gitte Seniger, da hun forleden kom gående hjem fra bageren i Blokhus.

Hun har sommerhus i området og var på vej ad Jens Bærentsvej hen mod klitterne, da hun pludselig bemærkede et lille drama i naturen.

Der er en del vilde katte i netop det område, og da en af kattene pludselig mødte en ræv, hidsede de to dyr sig op.

- De hvæsede af hinanden, fortæller Gitte Seniger.

Mødet endte dog fredeligt. Ræven og katten gik hver til sit uden videre dramatik. Men gode venner var de tydeligvis ikke.

Det var en speciel naturoplevelse for Gitte Seniger, som nåede at knipse et foto af de hvæsende dyr.

Siden har hun ikke set mere til lige dén ræv, men der er dog andre ræve i området. Og de vilde katte strejfer stadig rundt.