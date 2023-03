DMI: Risiko for oversvømmelser i nordjyske åer

NORDJYLLAND:Et regnvejr, der bevæger sig langsomt ind over Nordjylland i det kommende døgns tid, kan føre til oversvømmelser i flere nordjyske åer. Det vurderer vagthavende meteorolog Marielle Fournier fra Danmarks Meteorologiske Institut.

DMI har torsdag formiddag lagt en meddelelse på DMI.dk, hvor de advarer mod forhøjede vandstande i flere nordjyske åer.

Det drejer sig blandt andet om Uggerby Å, Elling Å og Ryå, hvor meteorologerne forudser så stigende vandstande, at der er risiko for lokale oversvømmelser.

- Vandstanden i åerne har på det seneste stået forholdsvis højt. Først med den megen regn i januar, og senest fordi vi i sidste uge havde et snevejr, der blev afløst af regn mandag og dermed masser af smeltevand først i denne uge. Når vi så kan se, at der indenfor de kommende 24 timer kommer et langsomt passerende regnvejr, der kan give mellem 20 og 30 millimeter vand, så kan det få vandstanden i åerne til at stige yderligere og betyde lokale oversvømmelser, forklarer Marielle Fournier.

De 20-40 cm sne fra sidste uge blev erstattet af temperaturer op mod 10 grader, hvilket fik sneen til at smelte.

Samtidigt faldt der yderligere 20 mm regn, da en varmfront passerede området. Tilsammen frigav det i omegnen af 40-60 mm vand, hvilket fik vandstanden til at stige kraftigt i vandløbene. Normalt falder der ca. 46 mm nedbør på en marts måned til sammenligning.

Marielle Fournier oplyser, at det nye regnvejr lige nu er ved at gå i land ved vestkysten, og at der foruden regn også kan komme lidt slud og tøsne. Det vil ske i løbet af eftermiddags- og aftentimerne.

- Men det vil gå over i regn igen. Som prognoserne ser ud, så er der altså udsigt til en del regn, som får vandstanden i åerne til at stige igen, fastslår meteorologen.

Dertil kommer en jævn til hård vind fra syd og sydvest. Det vurderer Marielle Fournier dog ikke vil få væsentlig indflydelse på vandstanden i åerne. Kun hvor vindretningen kan være med til at presse mere vand ind i å-løbene.

I de kommende dage forudser meteorologerne to-cifrede varmegrader, men det er nok også det eneste der vil minde en smule om forår, da vi altså går nogle våde og til tider blæsende dage i møde.