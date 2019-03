Dobbelt fartfælde: Fotovogn blitzede løs lige efter stærekasse

AABYBRO: Der var lagt ekstra fælder ud for fartsyndere lørdag i Aabybro, og men mange undgik den første fælde, så blev de overrasket af den næste.

Nordjyllands Politi havde nemlig opstillet en fotovogn blot 3,5 kilometer efter stærekasserne på hovedvej 11 i retning mod Aalborg.

Mellem klokken 10 og 16 blinkede stærekasserne 13 gange, hvoraf to af overtrædelserne var til et klip i kørekortet.

Men det var ingenting i forhold til, hvad der skete, når bilisterne var kommet forbi de faste fartmålere - og åbenbart troede, at faren nu var drevet over.

For fotovognen blitzede kort tid efter hele 122 fartsyndere, hvoraf ni står til et klip i kortet.

- Det er ret mange, og det tyder jo på, at farten blot bliver sat op, når bilisterne er forbi stærekasserne, siger politiassistent Kim Haubro, Nordjyllands Politi.

Virkning varer ikke ved

Den dobbelte fartkontrol i Aabybro lørdag var helt bevidst, forklarer han.

- Vi ville gerne se, hvor lang tid virkningen af stærekasserne er, for vi vil jo gerne have farten ned. Og det ser ikke for godt ud, for det er jo den samme trafik, der passerede fotovognen, som lige havde kørt forbi stærekasserne, siger han.

Selvom det nok ikke bliver et hverdagsbillede, at fotovognen parkerer lige efter en stærekasse, så skal kan fartsynderne heller ikke vide sig sikre på, at det ikke sker igen.

- Vi kan godt finde på at gøre det igen, konstaterer Kim Haubro.