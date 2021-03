Døde hvaler på stranden: Det er der sket med dem

BLOKHUS/SALTUM:To af de marsvin der blev fundet på stranden fra Blokhus op mod Saltum, er blevet undersøgt for dødsårsag.

My Behrendt og hendes kæreste fandt søndag 7. marts hele otte af de små hvaler døde på strandstrækningen.

- Jeg tænkte, at det måtte være noget menneskeskabt, fordi der var så mange dyr, der bare lå der. Flere af dem var også viklet ind i fiskenet, fortalte hun til NORDJYSKE.

De to mest friske af de døde marsvin blev bragt ind til nærmere undersøgelse og obduktion ved Aalborg Universitet. Men det kan vare måneder, inden de endeligt kan sige, hvad de døde af.

Dyrlæge og lektor på Aalborg Universitet Trine Hammer Jensen har foretaget obduktionen af to af marsvinene, hvor den ene var vinklet ind et nylon net

De seks resterende marsvin var for rådne til obduktion og vil formenligt blive sendt til forbrænding.

Trine Hammer Jensen kan ikke med sikkerhed sige, hvad dødsårsagen er, da der stadig skal foretages prøver, men ifølge hende, er det sandsynligt, at de er druknet.

- Den mest naturlige forklaring er, at den er druknet i nettet. Det er der meget stor risiko for.

Begge dyr havde også tunge, meget mørkerøde lunger, hvilket kan være et tegn på, at de er druknet. Her har Trine Hammer Jensen udtaget nogle prøver, som er sendt til Danmarks Tekniske Universitet, som undersøger det nærmere.

Begge dyr var i nogenlunde samme stadie af forrådnelse, så de var formeligt døde omkring det samme tidspunkt, og det kan fortælle noget om skæbnen for det marsvin, som ikke var vinklet ind i nylon.

- Der er selvfølgelig en risiko for, at der er sket det samme med den, som med den anden. Det er sandsynligt.

Når man foretager en obduktion af et dødt dyr, starter man med at kigge nøje på om der er ydre eller indre skader. Om der er noget, der ser unormalt ud. Derefter åbner man dyrene og går igennem organerne systematisk.

Forrådnelse af dyrene sker hurtigt, fordi de har et tykt spæklag, og det gør det svært at udføre en obduktion, hvilket er grunden til, at kun to ud af otte marsvin blev obduceret, fortæller Trine Hammer Jensen.

Et af de døde marsvin, som blev fundet på stranden nord for Blokhus - viklet ind i net. Foto: My Behrendt

Næppe samme årsag

Charlotte Bie Thøstesen, biolog og museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, mener dog, at dødsårsagen næppe er den samme for alle de otte marsvin fundet på stranden nord for Blokhus.

- De er ikke døde på samme tidspunkt, konstaterer Charlotte Bie Thøstesen efter at have set fotos af de små, døde hvaler. Nogle af dem var mere rådne end andre.

Biologen vurderer, at der næppe er tale om en epidemi blandt marsvinene.

Marsvin - den lille hval Marsvin (Phocaena phocaena) er en af verdens mindste hvaler. Kropslængden er kun 1,4 til 1,8 meter, og kropsvægten 55-65 kilo. Marsvinet har en lille, robust krop som spidser til mod halefinnen. Som andre tandhvaler har den ét såkaldt blåsthul, hvalens ydre næseåbning. Hovedet er lille og afrundet, og marsvinet har ikke det tydelige, karakteristiske næb, som delfiner har. Marsvinet er én af de talrigeste hvalarter på den nordlige halvkugle og udbredt i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Kilde: Miljøstyrelsen VIS MERE

Der er mange marsvin i Nordsøen. Andre steder langs Vestkysten - længere mod syd - er der også før fundet døde marsvin, som er drevet i land.

Dødsårsagerne kan være flere, også sygdom.

Derfor skal man ikke røre ved de døde marsvin og andre havpattedyr, man finder langs kysten, fordi man risikerer smitte. Hvis man går tur med hunden, skal man derfor også holde den væk fra de døde dyr.

Hvis du finder døde dyr på stranden Lad døde sæler ligge. Fugle, ræve og andre ådselædere har gavn af de døde sæler. Opstår der epidemi af sælpest eller andre sygdomme, hvor et stort antal sæler driver i land, vil Naturstyrelsen indsamle og begrave de døde dyr. Hold hunde fra døde sæler på grund af smittefare. Finder man et større, dødt havpattedyr på stranden, for eksempel barde- eller tandhvaler, skal man kontakte den lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen, der så vil tage stilling til videre procedurer i henhold til beredskabet. Kilde: Naturstyrelsen VIS MERE

Hvis man finder døde marsvin og andre havpattedyr, der ikke er gået helt i forrådnelse, vil Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg gerne kontaktes. Kontaktinformation kan findes på fimus.dk.

Man kan også kontakte Naturstyrelsens lokale enheder her .

Så vil de døde dyr blive indsamlet og undersøgt for at fastslå, hvad de er døde af.