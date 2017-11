Dom: Voldtog 15-årig pige to gange samme aften

JAMMERBUGT: En 21-årig irakisk mand er blevet idømt tre år og ni måneders fængsel samt betinget udvisning for at have voldtaget en 15-årig pige to gange samme aften med få timers mellemrum.

Det oplyser anklager Peter Rask.

Den første voldtægt fandt sted sent om aftenen 14. juli i en bil på en parkeringsplads ved Brovst. Den 21-årige havde lokket den 15-årige pige med i bilen under påskud af, at de skulle finde hans ekskæreste, som også var veninder med voldtægtsofferet.

Efter voldtægten i bilen, tog den 21-årige pigen med ned til en kammerat, hvor han voldtog hende endnu engang på et værelse. Herefter kørte han hende tilbage til Aalborg, hvor han havde hentet hende, fortæller Peter Rask.

Dagen forinden havde den 21-årige også forsøgt at få fat i sin ekskæreste ved at frihedsberøve og true en 14-årig dreng til at fortælle, hvor ekskæresten var. Det lykkedes dog ikke.

Både den 21-årige og de to ofre kender hinanden fra en ungdomsinstitution.

Nægtede alt

I retten nægtede den 21-årige dog alt og forklarede, at den 15-årige pige havde sex med ham helt frivilligt, fordi hun synes han var lækker, fortæller Peter Rask.

Den unge mand nægtede også, at have frihedsberøvet den 14-årige og forklarede, at de blot som gode venner ledte efter ekskæresten.

Retten i Hjørring lagde dog vægt på den 15-årige piges forklaring som blev støttet af andre vidneforklaringer, oplyser anklageren.

Den 21-årige har boet i Danmark siden han var tre år, og derfor blev udvisningen gjort betinget.

Han ankede dommen på stedet.