Købte kemikalier og lavede egne sprængstoffer

JAMMERBUGT: En dengang 17-årig mand købte i 2015 adskillige kilo kemikalier, som han brugte til at fremstille sine egne sprængstoffer med og foretage prøvesprængninger i området omkring Fjerritslev.

Der var tale om to kemikalier med en samlet vægt på 26 kilo, som den unge mand havde købt over internettet.

Den nu 20-årige lider af et psykisk handicap, og derfor blev han torsdag ved Retten i Hjørring idømt en ambulant behandlingsdom. Det oplyser anklager Peter Rask.

Synes sprængstoffer var spændende

Under efterforskningen af sagen har politiet fået vurderet, at de store mængder kemikalier ville have været livsfarlige, hvis det var sprængt på en gang.

I retten erkendte den 20-årige, at han havde købt kemikalierne og brugt dem til at lave kanonslag med. Han forklarede, at han gjorde det, fordi han synes sprængstoffer er spændende, fortæller Peter Rask.

Under en af prøvesprængningerne blev benet på et såkaldt hochsitz - et jagtskydetårn - ødelagt.

Opdaget ved et tilfælde

Det var en tilfældighed, at politiet kom på sporet af manden tilbage i 2015. Den 20-årige var nemlig under mistanke for en anden lovovertrædelse, og det var i forbindelse med politiets undersøgelse af denne overtrædelse, at de fandt frem til kemikalierne.

Den 20-årige havde dog gemt størstedelen af kemikalierne, og ville i begyndelsen ikke fortælle, hvor de var. Derfor blev han varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet forsøgte at finde frem til sprængstofferne.

Den 20-årige fortalte dog senere, hvor han opbevarede de farlige kemikalier, og han blev løsladt.