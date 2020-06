Drive-in bål: Sankthans fejret i Blokhus

Sankthans er normalt en stor aften i Blokhus med mange gæster på stranden.

Tirsdag aften var dog noget anderledes på grund af forsamlingsrestriktioner.

I stedet for traditionelt bål på stranden var sankthans lavet til en drive-in begivenhed for 150 biler. Bålet var i år også blevet placeret på vandet i stedet for på stranden som normalt.

Før bålet blev tændt, var der banko med Peter Skram kendt fra SIFA tv-bingo over bilradioerne. Båltalen stod borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V)