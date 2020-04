Du må vente med rutsjebaneturen: Fårup Sommerland udsætter åbningen

Har du glædet dig til igen at suse rundt i Orkanen, Hvirvelvinden - eller prøve den nye rutsjebane, Saven, så må du belave dig på at vente lidt længere end ellers planlagt.

Fårup Sommerland udskyder nemlig åbningen af forlystelsesparken fra den 2. til foreløbig 21. maj. Det skriver Fårup Sommerland på deres hjemmeside.

"Grundet denne ekstraordinære situation, som vi alle befinder os i, har vi valgt at udskyde åbningen af Fårup Sommerland til foreløbig d. 21. maj. Dermed er parken lukket sæsonens 8 første åbningsdage. Vi har i samme ombæring valgt at forlænge sæsonen med weekenden d. 26. og 27. september af hensyn til vores sæsonkortholdere", skriver Fårup Sommerland.

Udskydelsen ærgrer direktør i Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen:

- Vores gæsters og medarbejderes sikkerhed samt ve og vel er vigtigere end noget andet, og derfor vælger vi nu for første gang nogensinde at udskyde åbningen af Fårup. Vi er i denne tid meget berørte af situationen, men er samtidig utrolig glade for den store opbakning vi mærker fra trofaste gæster og lokalbefolkningen i øjeblikket, og vi håber, at vores gæster fortsat har lyst til at besøge parken, når vi igen kan slå dørene op, siger Niels Jørgen Jensen.

Hotel Fårup er lukket for alle arrangementer indtil d. 13 april. En stor del af medarbejderne arbejder hjemmefra, og resten er inddelt i mindre hold.

- Vi følger naturligvis udviklingen og de anvisninger vi får fra relevante myndigheder og vurderer løbende, om vi skal revidere vores beslutninger om Hotel Fårup og sommerlandet, skriver Fårup Sommerland på siden.

I øvrigt vil der ikke blive afholdt motorcykeltræf i forbindelse med åbningen af forlystelsesparken. Endnu er det nemlig usikkert, om der vil være restriktioner på, hvor mange gæster der må være i parken ad gangen, når den åbner.

Til gengæld forventer Fårup Sommerland, at de øvrige planlagte events afholdes som planlagt.