Eddie klarede skærene. I dag er han udlært tømrer og skal være far

PANDRUP:30. september 2022 er en dag, som Inge Svejstrup Olesen altid vil mindes med glæde. Den dag blev 25-årige Eddie Trøstrup udlært som tømrer, og det er lidt af en milepæl - for både Eddie Trøstrup og Inge Svejstrup Olesen.

- Da han skrev, at han blev færdig, inviterede han mig ud på TechCollege for at overvære hans svendeprøve. Jeg blev vanvittig stolt og også rørt over, at han var nået så langt, siger Inge Svejstrup Olesen, der i 2016 blev mentor for den unge mand, der på det tidspunkt var uden et fast holdepunkt og retning i tilværelsen.

- Da jeg mødte dig i 2016, så du ikke dig selv nogen som helst steder. Du gad ikke noget som helst - du ville bare spille Playstation og var i det hele taget en lømmel, konstaterer hun med et omsorgsfuldt blik på Eddie Trøstrup.

Eddie Trøstrup har med hjælp fra Inge Svejstrup Olesen formået at gennemføre en uddannelse som tømrer.

Hun er ansat ved Ungeenheden ved Jammerbugt Kommune, hvor hun støtter unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller fastholde dem i et job.

- Der er ikke tale om et 8-16 job, men et job hvor vi som mentorer skal være til rådighed, når den unge har behov for os, siger Inge Svejstrup Olesen.

I Eddie Trøstrups tilfælde har hun hjulpet med alt lige fra at få ham ud af sengen om morgenen til at sikre, at han gennemførte sin uddannelse.

- Uddannelsen varer fire år og seks måneder, og det kan virke uoverskueligt. Derfor har vi hele tiden arbejdet med delmål, hvor vi har taget ét forløb ad gangen, og det har fungeret godt, siger hun.

ADHD gav udfordringer

Vejen fra lømmel til tømrer har ikke været nem. Eddie Trøstrup er diagnosticeret med ADHD, og derfor blev skoletiden en udfordring - han havde svært ved at sidde stille og blev rastløs.

Eddie Trøstrup er født i Holstebro og flyttede som 11-årig - sammen med sin mor - til Tranum.

I slutningen af sin skolegang kom Eddie Trøstrup til et bo- og opholdssted, hvor han gennemførte sin 9. klasse. Men han var fortsat usikker på sin fremtid.

I 2015 startede han på Auto College i Aalborg, men det viste sig, at det var et forkert match. Eddie Trøstrup mistede interessen og fik en sidste chance for at fortsætte på skolen. Den forpassede han og blev smidt ud.

Herefter blev han sendt i forskellige aktiveringsforløb - dog uden større succes. Vendepunktet for Eddie Trøstrup kom i 2016, da Inge Svejstrup Olesen blev hans mentor.

Han var stoppet med at tage medicin for sin ADHD, men den fik hun ham i gang med igen.

- Inge hjalp mig med at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag, siger Eddie Trøstrup, der indledte et praktikforløb hos den socialøkonomiske virksomhed S.E.P. Nord i Pandrup.

- Jeg mødte Kurt, som var rigtig dygtig til at bygge huse, og han fik vakt min interesse for at arbejde med træ, siger Eddie Trøstrup, som derfor startede i praktik hos tømrermester Kasper Bruun.

Inge Svejstrup Olesen kalder sig selv en igle. Hun har blandt andet sørget for, at den unge mand er kommet ud af sengen om morgen. - Jeg har været på min sædvanlige løbetur på Banestien klokken fem om morgenen og ringet for at vække ham,. Hvis ikke han tog sin telefon, kørte jeg til Pandrup og fik ham banket op, siger Inge Svejstrup Olesen.

Her fik han en tro på, at han nok skulle blive tømrer, og den tro førte han efterfølgende videre i en virksomhedspraktik hos Golding Byg.

I 2018 begyndte han på tømrerlinjen på TechCollege og fik læreplads hos Golding Byg.

- I første omgang havde jeg kontrakt på lærepladsen for ét år - jeg tænker, at de gerne lige ville se, hvordan det gik. Men jeg fik den forlænget til to år og havde også lovning på en kontrakt på fire år, da virksomheden desværre gik konkurs, siger Eddie Trøstrup.

I den forbindelse kom Inge Svejstrup Olesen hurtigt på banen, fordi hun vidste, at skulle hendes mentee ikke opgive sin uddannelse, var det vigtigt, at han fandt en ny læreplads.

- En uge efter konkursen søgte jeg læreplads hos tømrermester Thorkild Jespersen i Brovst, og jeg fik mulighed for at få de sidste to år af min læretid hos ham, siger Eddie Trøstrup.

Fast job og nybagt far om lidt

Alt indikerer, at lømmeltiden er fortid. Om få uger har kæresten, Julie, termin, og Eddie Trøstrup har landet et fast job, som han søgte på svigermors foranledning. Han er i dag ansat hos entreprenørvirksomheden Erling Jensen A/S i Nykøbing Mors, hvor han sammen med en kammerat fra TechCollege varetager projekter i København. Det indebærer, at han hver søndag sætter kurs mod hovedstaden og kommer hjem til lejligheden i Pandrup torsdag.

Eddie Trøstrup blev færdig som tømrer i september 2021. Foto: Inge Svejstrup Olesen

En ting er Eddie Trøstrup overbevist om.

Han ville ikke være nået så langt uden Inge Svejstrup Olesens opbakning.

- Det har været en lang og hård proces, og det har krævet vedholdenhed, vedholdenhed og atter vedholdenhed, siger hun.

- Og netop vedholdenhed er et nøgleord i mit arbejde, siger mentoren.

Eddie Trøstrup er stolt og glad for, at han gennemførte tømreruddannelsen. Foto: Martin Damgård

Spørger man Eddie Trøstrup, om han synes, at Inge Svejstrup Olesen er skrap, sætter han en stor latter op.

- Hun er lidt skrap, men det er på den gode måde, siger han.

- Det kan godt være, at jeg har været lidt af en igle, som har bidt mig fast på dig, men det var nødvendigt, siger hun og smiler.

- De unge skal mærke, at vi virkelig vil dem, og at vi tror på dem. Jeg er ikke en krammementor. Jeg stiller krav. Alle mennesker indeholder ressourcer og kan en masse - de skal bare graves frem, siger Inge Svejstrup Olesen.