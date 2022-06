Efter 10 års restaurering: Navnet var ikke til diskussion

GJØL: For 114 år siden blev den 42 fod lange motorjagt "Gøl" søsat i Aalborg.

Bestilt, købt og betalt af kromanden på Gjøl, som dengang var en ø.

Sådan er det ikke længere. Gjøl er landfast, men det maritime miljø lever i bedste velgående i den lille havneby ved fjorden, og nu kan bysbørnene igen skyde brystet frem og nyde synet af den båd, som frem til 1943 sejlede med passagerer, kreaturer og varer mellem Aalborg og Gjøl.

Siden 2012 har en gruppe frivillige borgere i byen brugt utallige timer og rundt regnet fire millioner kroner på at restaurere den gamle båd, som de købte i stærkt medtaget tilstand og dannede Gølbådens Træskibslaug.

Nu er det arbejde gjort færdig, og mange mennesker var lørdag mødt op på havnen i Gjøl, da båden skulle have sit nye navn.

Bådelauget har ikke haft det store døje med at finde på navn til båden - den kom igen til at hedde "Gøl", som den også blev navngivet som nybygning i 1908.

Ida Rytter, selv tidligere formand for bådelauget og enke efter laugets første formand og stifter, lods og skipper Jesper Schlotfeldt, navngav "Gøl Gjøl" Privatfoto

Navngivningen blev foretaget af Ida Rytter, selv tidligere formand for bådelauget og enke efter laugets første formand og stifter, lods og skipper Jesper Schlotfeldt.

"Gøl Gjøl" står der nu på navneskiltet, som i Gøl af Gjøl.

Formanden for bådelauget, Per Brag, tog derefter roret og førte båden ud på en æresrunde i fjorden ud for Gjøl Havn - med en udvalgt skare gæster ombord: Alle de aktive medlemmer, der har stået for det meget store arbejde med restaureringen. Det blev til to ture med 13 gæster ad gangen - det er det lovlige antal til den tre mands besætning, der kræves for at sejle båden med passagerer ombord.

Svend Flyvbjerg fra Nørresundby, der ejede båden før den i 2012 blev overgivet til Gjøl, var en ganske særlig gæst ved lørdagens navngivning. Privatfoto

Blandt de indbudte var også en særlig gæst, Svend Flyvbjerg fra Nørresundby, der ejede båden før den i 2012 blev overgivet til Gjøl og det dengang nydannede træskibslaug. Svend Flyvbjerg arvede skibet efter sin far og har selv sejlet som både besætning og skipper i sine uge dage, da bådens rute Gjøl-Aalborg var lukket ned og båden i stedet omskabt til sten- og vragfisker under navnet Svend, opkaldt efter netop ham.