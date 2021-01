Efter 40 år på musikskole: Jeg stopper, når jeg ikke længere kan kravle rundt på gulvet

Tænk tilbage på din skoletid og find din bedste lærer frem fra gemmerne.

Den lærer, der oprigtigt viste interesse for at se dig vokse med opgaven. Den lærer, der så dig og var dygtig til at lære fra sig.

Sådan en lærer er Lene Rom Frederiksen, 63 år, der gennem de seneste fire årtier har været ansat på Kulturskolen Jammerbugt - eller Pandrup Musikskole, som det hed, da hun blev ansat.

En ægte, engageret lærer, der elsker at se udvikling hos de børn, hun underviser.

Det er i hvert fald det indtryk, som 40-års jubilaren efterlader efter en telefonsnak med undertegnende. En kvinde, hvor energien og glæden ved arbejdet på musikskolen næsten vælter ud gennem telefonrøret.

Lene Rom Frederiksen underviser ikke blot sine elever i klaver - hun prioriterer også selv at blive bedre til sit musiske håndværk. Foto: Kim Dahl Hansen

Henrik Hammer, leder af Jammerbugt Kulturskole, bekræfter det indtryk.

Han fortæller, at Lene Rom Frederiksen engagerer sig 100 procent i sine elever. Hun er en vellidt kvinde med et humoristisk og indbydende væsen - måske fordi hun gennem sit virke i 40 år har formået at bevare gnisten i sit arbejde.

- Mit arbejde bliver aldrig kedeligt. Det er godt nok sjældent, jeg er stået op og har været træt af mit arbejde, siger Lene Rom Frederiksen, der som en del af sit arbejde på kulturskolen ikke blot har undervist skolens musikelever men også besøgt mange dagplejere i kommunen.

Og her sidder hun altid på gulvet, naturligvis. I øjenhøjde med sit publikum.

- Det går bare ikke at sidde på en stol lidt væk fra børnene. Børnene lærer af at se, hvad du gør. Så bliver du også nødt til at være i øjenhøjde med dem, siger hun.

Egen og andres læring

Ifølge jubilaren er det glæden ved musikken, der har fået hende til at elske sit arbejde gennem mere end 40 år.

- Jeg tror, drivkraften for mig har været at se, hvad musikken gør ved mine elever. Jeg får se meget tilbage. Når jeg ser dem synge og vokse med opgaven, får jeg ny energi. Det er det, der holder mig i gang, siger Lene Rom Frederiksen, der særligt beskæftiger sig med undervisning i solosang, klaverundervisning og Musikalsk Grundskole - musikundervisning for de mindste med plads til sang, leg og bevægelse.

Men underviser-opgaven alene er ikke nok til at holde gnisten tændt hos jubilaren.

- Det er vigtigt for mig, at jeg også selv udvikler mig og bliver bedre musikalsk, siger Lene Rom Frederiksen, der siden hun blev uddannet på konservatoriet i Aalborg i 1979, har fungeret som alt fra organist til korlærer, leder af babysalmesang og haft flere forskellige opgaver på egnsteatre i området ved siden af sit deltidsjob på kulturskolen.

I de gode gamle dage

Selvom Lene Rom Frederiksen stadig elsker sit arbejde efter mange år i faget, skyldes det ikke, at alt er, som det altid har været.

Et par ting har nemlig forandret sig, siden hun i sin tid begyndte på Pandrup Musikskole.

Blandt andet er holdene blevet mindre, men undervisningen ikke nødvendigvis lettere.

De mindste elever er nemlig knap så selvstændige, som hun oplevede dem før i tiden.

40-års jubilaren er vellidt af mange. De senere år er børnene til hendes tidligere elever begyndt at melde sin ankomst til hende undervisning. Det bekræfter jubilaren i, at hun gør sit arbejde godt. Foto: Kim Dahl Hansen

- For år tilbage kunne de mindste børn selv binde deres snørebånd, men det kan de ikke længere, siger Lene Rom Frederiksen som et jordnært eksempel på, hvordan noget har ændret sig.

Og den manglende selvstændighed har betydning for, hvad der optager musiktimerne.

- Jeg bruger mere tid på opdragelse, end jeg gjorde, da jeg startede, og det får betydning for det faglige niveau. Men det er sådan også en spændende udfordring, siger Lene Rom Frederiksen.

Trods udfordringerne med nutidens børn og unge, har hun ikke planer om at slippe dem foreløbigt. Hun nyder fortsat sit arbejde og har svært ved at give slip.

- Jeg har ikke planlagt, hvor længe jeg skal blive ved. Måske jeg stopper, når jeg ikke længere kan kravle rundt på gulvet, siger Lene Rom Frederiksen.