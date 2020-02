Efter ebh-dom: Bare vi er blevet klogere

FJERRITSLEV:Hvordan skal man som aktionærer i en bank sikre sig mod en dårlig ledelse? Dét spørgsmål står til dels tilbage, efter at NORDJYSKE Medier onsdag havde inviteret til caféarrangement i Fjerritslev om byens krakkede bank, ebh bank.

Det skete på præcis den dag, hvor staten, i form af Finansiel Stabilitet, havde valgt at anke en del af dommen i ebh-bank-sagen, hvor bankens ledelse for to uger siden i store træk blev frikendt for at have ansvar for de store tab, som ebh bank havde. Finansiel Stabilitet har anket en del af sagen til Højesteret, nemlig en del af det, der havde med tidligere bankdirektør Finn Strier Poulsen at gøre.

Aktionærerne var de store tabere efter ebh-bankkrakket i 2008, og banken havde mange småaktionærer i sit lokalområde. Deres penge var væk, da banken gik konkurs, men selv i bagklogskabens lys kan det virke uretfærdigt.

- Aktionærerne må lære at se sig bedre for, var Jørn Astrup Hansens råd. Han blev bestyrelsesformand i afviklingsbanken efter ebh-krakket, og udgjorde sammen med NORDJYSKEs erhvervsjournalist Lars Løcke ekspertpanelet.

- Aktionærerne skal vælge kompetente bestyrelser, det er et værn mod en gentagelse, sagde Jørgen Astrup Hansen, der også mener, at man bør pålægge bankledelser et skærpet ledelsesansvar.

Selvom det er over 11 år siden, at ebh bank gik konkurs, er interessen for sagen stadig stor. Det viste fremmødet i Jammerbugt Idrætscenter også - omkring 150 var mødt frem for at blive klogere på den lokale banks endeligt.