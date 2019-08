Efter en måned: Badehotel har fyret direktøren

SLETTESTRAND: Hotel Nor ved Slettestrand åbnede 12. juli med masser af gæster og gode fornemmelser for fremtiden.

Men for hoteldirektøren, Sinne Lagrolet, holdt det kort. Efter blot en måneds hoteldrift - og sammenlagt fire måneders ansættelse - er hun nu fortid på det nyrenoverede hotel, der før hed Sanden Bjerggaard.

Sinne Lagrolet slog dette op på sin Facebook-profil onsdag formiddag. Hun har ikke ønsket at uddybe opslaget og fyringen. Foto: Facebook

Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere til NORDJYSKE, end det hun har skrevet i sit opslag på Facebook.

Begrundelsen for afskedigelsen vil ejeren af Hotel Nor, Jan Middelboe, ikke komme nærmere ind på over for NORDJYSKE. Men han siger til TV2Nord:

- Vi ønsker ikke at udtale os nærmere om, hvorfor Sinne har mistet sit job. Hun er for øvrigt også sygemeldt. Det var ikke lige jobbet for hende - men jeg har kun positive ting at sige om Sinne. Vi har været rigtig glade for hende, siger Jan Middelboe.

Ny midlertidig hoteldirektør er Susanne Ingholm, der tidligere har været på Aars Hotel.

- Susanne har været flere år i hotelbranchen, og nu skal hun hjælpe os med at få styr på en masse ting. Hun er fra lokalområdet, og hun er frisk på at hjælpe os, siger Jan Middelboe til TV2Nord.

Sinne Lagrolet har sammen med sin eksmand Peter Lagrolet stået bag sushi-kæden Sushimania. Foto: Henrik Louis