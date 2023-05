Formand: Hvis bare folk gør én ting, overlever byens brugs

BIERSTED:En enkelt liter mælk og et par kioskvarer holder ikke brugsen åben.

Det budskab har bestyrelsen for Dagli'Brugsen i Biersted det seneste år kæmpet for at få bjessingerne til at forstå. Ellers var der kun én vej: At dreje nøglen om.

Og nu ser det ud til, at kurven er vendt. Det fortæller brugsens nyvalgte formand Michael From ovenpå årsmødet i slutningen af april.

- Vi havde et skud i bøssen, og borgerne har heldigvis forstået budskabet.

- Omsætningen er stigende, og selvom man i den her branche skal passe på med at sige, at nu er brugsen bare reddet for good, så tør jeg godt kalde den nu: Hvis folk fortsætter med at handle, som de har gjort de seneste måneder, så bliver vi ved med at have en brugs, smiler Michael.

I december havde 433 mennesker i Biersted tilmeldt sig et løb til støtte for brugsen. Siden har bestyrelsen arrangeret alt fra fællessang til vinsmagning og tapas og de lokale arrangementer er kommet for at blive, slår formand for brugsforeningen i byen Michael From fast. Arkivfoto: Henrik Bo

Alligevel giver butikken stadig underskud, men det skyldes ifølge brugsformanden ydre omstændigheder som høje indkøbspriser grundet inflationen og et stort kædebidrag til Coop på over en million kroner ud af en omsætning på 16 millioner.

- Men vi holder skindet på næsen, og ejerne har ikke interesse i at lukke en butik, hvor der er en positiv udvikling, siger han.

Ligger i et smørhul

Underskuddet for 2022 lyder på omkring 300.000 kroner - og selv om det stadig er røde tal, er det et noget mindre minus end frygtet.

- Derfor tror ejerne også på en fremtid i Biersted, og nu investerer de i ny facade, parkeringsplads og personalefaciliteter.

Brugsforeningerne i Hou og Svenstrup overtog butikken i Biersted i 2016, og de første år gik godt. Men i 2021 måtte de slutte året med underskud. Derfor blev der i efteråret indkaldt til borgermøde, og det har været en øjenåbner for folk, mener Michael, der krydser fingre for, at hans medbjessinger ikke glemmer brugsen igen, nu hvor den ikke længere er akut lukningstruet.

- Vi ligger i et smørhul af discountforretninger i Aabybro og Vadum, og det er jo ikke forbudt at køre derhen, men vi skal helst gøre det i omvendt rækkefølge, så man handler lokalt først.