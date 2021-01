Efter højskole-konkurs: Nu kan du købe en skole med plads til 80 elever

- Vil du købe højskolen? Hvis du slår til nu, kan den blive din! Måske endda til en god pris.

En kæk Palle Jensen tøver ikke med at gribe muligheden, da undertegnede kontakter den frimodige landmand fra Gøttrup-egnen for at blive klogere på, hvad der skal ske med de bygninger, som senest har huset Vester Thorup Højskole, der i efteråret måtte lukke som følge af for få tilmeldte elever til efterårsholdet.

Palle Jensen er nemlig ejer af bygningerne, som han de seneste tre år har lejet ud til højskolen.

Men står det ham selv, er han snart færdig med at være ejer af det 3000 kvadratmeter store byggeri. Bygningerne er sat til salg.

- Jeg har ikke tid til selv at blive ved med at stå for udlejningen. Jeg er ved at være lidt oppe i årene, og jeg ejer også flere andre byggerier, som kræver min opmærksomhed, siger den 61-årige landmand.

Holder vejret i spænding

Siden Vester Thorup Højskole lukkede i udgangen af september 2020 har Palle Jensen haft et ønske om at finde en køber til lokalerne.

I efteråret viste en mulig køber da også interesse for de tidligere højskolebygninger, men da corona-pandamiens anden bølge fik fat, gik dialogen i stå.

Palle Jensen leder derfor nu efter en ny køber.

- Som lokal i området vil det selvfølgelig betyde noget for mig, at det er en køber, der vil bruge bygningerne til at sætte lidt liv i området. Vi skal jo værne om de små samfund, siger Palle Jensen.

Samme håb kan spores hos Anni Pedersen, der er tidligere forstander på Vester Thorup Højskole og selv bosat i området:

- Vi er mange i lokalområdet, der holder vejret, mens vi venter på at se, hvad der skal ske med bygningerne, siger hun.

De tidligere højskolelokaler i Vester Thorup rummer alt fra værelser til klasselokaler, spisesal og foredragsal. Rundt regnet er der plads til omkring 80 elever, fortæller Palle Jensen.

Bygningerne er endnu ikke sat til salg hos en ejendomsmægler, men Palle Jensen hører gerne fra mulige interesserede. Han vil dog ikke på nuværende sætte en pris på, hvad højskolernebygningerne skal koste.