Efter otte år, 4 mio. kr og 25.000 frivillige timer: Gølbåden står til søs igen

Der er blevet skruet, savet, opfundet metoder, studeret de gamle og knoklet i tusindvis af timer. Arkivfoto: Hans Ravn

Det gamle skrog er ikke en helt forket betegnelse for den tilstand, båden var i, da redningsaktionen gik i gang. Arkivfoto: Flemming Dahl Jensen

2 Så skal båden lige sættes på vognen, MEN det er ikke let. Foto: Flemming Dahl Jensen

Bliv viet til søs eller få asken af din kære afdøde spredt over Limfjorden. Tag på bade- eller fisketur, ryste sammen tur. På udflugt til Limfjordens små havnebyer og øer. Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan bruge et gammel træskib i tip top stand til.

Og hvad med firmaudflugter, ryste sammen-ture, sejladser med skibets sponsorer - de gode ideer og drømme står i kø!

Efter otte år, fire millioner kroner og - et slag på tasken - 20.000 frivillige arbejdstimer fordelt på 10 ihærdige ildsjæle, er Gølbåden snart tilbage i sit rette element og klar til at besejle Limfjordens vande til gavn og glæde for alle, der holder af blæsten, der går frisk. Og af gamle træskibe, for sådant er Gølbåden jo!

Søren Petersen er formand for træskibslauget - en af de mange frivillige bag projektet. Og han er vildt spændt på søsætningen om få måneder. Arkivfoto: Mette Nielsen

- Søsætningen sker 29. maj. Og for dælen, vi er helt vildt spændte siger formanden for foreningen Gølbådens Træskibslaug, Søren Petersen.

- At se båden hænge i kranen, som skal løfte den ned på vandet. At se, hvordan den ligger i vandet. Holder den tæt? Der er simpelthen nok at være spændt på, siger Søren Petersen.

Når først båden ligger i Gjøl Havn går der nogle uger med at gøre den klar. Tre-fire uger, regner folkene bag det store projekt. Ja faktisk kan man vel godt kalde det et enormt projekt at det er lykkedes at skaffe pengene, få arbejdet gjort og holde sammen på det hele, trods udfordringer undervejs. Det har krævet sammenhold om ideen, en del entusiasme, faglig dygtighed og kærlighed til det 112 år gamle træskib og dets historie, som både er historien om skibsfarten på LImfjorden og om lokalsamfundet.

Og så skal der sejles.

- Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan bruge båden til, siger Søren Petersen.

Der vil være nogle ture, måske fortrinsvis mellem Gjøl og Aalborg, som man kan melde sig på. Måske ikke med en decideret fartplan for overfarten med den tredje eller fjerde Limfjordsforbindelse, men det kommer måske! Turene vil først og femmest være for medlemmerne - som der er 100 af, og de kommer fra hele landet. Fartplanen vil først og femmest komme til at afhænge af skipperne, der er klar til at styre båden over Limfjordens vande.

Folk med tilknytning til Gjøl, men selvfølgelig også folk med almindelig eller lidt dybere interesse for gamle træskibe.

- Heldigvis vokser denne interesse hele tiden, siger formanden. Kontingentet er 200 kroner. Om året, altså, så det vælter ikke nogens budget at støtte projektet med et medlemsskab, som altså også giver adgang til at sejle med båden.

Inden det kommer så vidt skal båden testes på fjorden, motoren skal justeres og andre små ting skal ordnes og gøres klar. Søren Petersen regner med, at det vil tage tre-fire uger.

Han regner også med at blive genvalgt som formand på træskibslaugets generalforsdamling 19. marts. I hvert fald stiller både han og de fleste andre i bestyrelsen gerne op til en ny tørn.

Ud over sejladser med forskellige formål er det også tanken, at den lokale Gjøl Skole - Skolen ved fjorden - kan bruge skibet når det ligger ved havnen.

- Skolen kan flytte undervisningen ned på båden. Vi forestiller os, at den er velegnet til den fordybelse, der kan fælge af at man kan høre vandet klukke mens man arbejder, mener Søren Petersen.

I forvejen ser Gjøl skole fjorden som en stor del af sin identitet. Børnene lærer at færdes ved fjorden samt omfavne natur og dyreliv ved at udforske den i hverdagen og har også surf, sejlads og ekstra svømmeundervisning på skoleskemaet.

Og Søren Petersen mener også det er vigtigt, at børn og unge kommer ud og oplever verden fra søsisen og bliver trukket lidt væk fra de sociale medier.

Det var ikke storhed, når det gamle træskib skulle have nye planker. Båden var i en elendig forfatning, inden redningsplanen blev sat i værk. Arkivfoto

Selve søsætningen 29. maj kommer til at foregå fr om eftermiddagen. Der er taler og dåb, Øland Showband spiller op i telt på havnen og der er Gøl pølser, øl, vand, vin og Mjød, leveret af lokale butikker - og pølserne er naturligvis sponsoreret af Gøl Pølser, mens NH Løft giver transporten.

Tag cyklen, tilråder formanden, der tydeligvis forventer en gigantisk havnefest.