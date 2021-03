Efterlysning: Har du set Ole i hans røde kabinescooter?

Nordjyllands Politi efterlyser en 61-årig mand ved navn Ole Hansen Olsen. Det skriver de på Twitter.

Han blev sidst set torsdag eftermiddag, da han forlod sit hjem i Vester Hjermitslev tæt på Brønderslev.

Ole er kraftig af bygning, omkring 170 centimeter høj og har rødt hår.

Ifølge Nordjyllands Politi er manden iført en sort skindjakke, sort vest med teksten "Taxa" i gul skrift, blomstrede bukser og træsko.

Han kører i en rød elektrisk mindre kabinescooter og er dårligt gående.

- Vi hører også gerne fra folk, der har set en efterladt, rød kabinescooter. For han er dårligt gående, så hvis han er gået fra den, er der en chance for, at han befinder sig i nærheden, siger vagtchef Mads Hessellund.

Hvis du har set noget, så ring til politiet på 114.