Efterlyst indbrudstyv anholdt

AALBORG: En efterlyst 42-årig mand fra Litauen er blevet anholdt. Han er sigtet for en lang række indbrud begået rundt omkring i Nordjylland sidste år. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han bliver fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Aalborg torsdag over middag.

Den 42-årige mand blev 19. oktober 2017 fremstillet og varetægtsfængslet in absentia i et lukket grundlovsforhør ved retten i Aalborg, hvor han blev sigtet for at have begået for at have begået 19 villaindbrud i Sulsted, Vadum, Nørhalne, Aabybro og Biersted.

Der blev udstedt en europæisk arrestordre. Onsdag 17. januar 2018 kl. 17.30 blev han anholdt, selv om han uden held forsøgte at flygte fra politiet.

- Det er meget glædeligt, at vi nu har fået anholdt den eftersøgte, for vi har haft ham eftersøgt siden oktober 2017, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Sune Myrup.

- Den 42-årige er tidligere straffet for indbrud i Danmark, og han har aktuelt et indrejseforbud og må ikke opholde sig i landet. Ved anholdelsen var den 42-årige i besiddelse af effekter, der gør, at vi mistænker ham for igen at have lavet indbrud i Nordjylland, og det efterforsker vi nu videre på, fortæller politikommissær Sune Myrup.