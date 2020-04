Ekstra mandskab hentet ind til åbning af institutioner og skoler

JAMMERBUGT:Når børnene nu igen skal i skole og daginstitution, har Jammerbugt Kommune hentet 40 ekstra medarbejdere ind fra andre fagområder i kommunen.

De skal hjælpe med undervisning, faglige aktiviteter og omsorg. Sideløbende med, at der er fundet ekstra hænder, har der været travlt med at sørge for, at al praktik er i orden, så børn, forældre og medarbejdere kan være trygge ved at starte op igen.

Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

- Medarbejdere, der normalt ikke har meget kontakt med hinanden, samarbejder nu ihærdigt, så vi er klar til åbningen af vores skoler, vuggestuer, dagplejere og børnehaver. På tværs af forvaltningerne og ved en helt unik korpsånd er det lykkedes at blive klar, og jeg kan se og høre, at alle er villige og parate til at give en hånd med, hvor det er nødvendigt, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Ekstra toiletter og håndvaske

De 40 ekstra medarbejdere er nødvendige for at kunne dele børnene op i mindre hold i både skoler og daginstitutioner.

Medarbejderne kommer fra kommunens familiecenter, Ungdomsskole, Naturskole, SSP og PPR.

- Så det er medarbejdere, som har en faglig baggrund, der i en vis grad matcher skoler, børnehaver og dagplejere, lyder det.

Kommunen også haft travlt med at bestille ekstra toiletter og håndvaske, så det praktiske omkring hygiejnen er på plads.

Der er arrangeret ekstra rengøring, og lavet og opsat skilte på institutionerne med budskaber om at holde afstand og andre adfærdsmæssige henstillinger.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) fortæller om en helt unik korpsånd. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Endelig har kommunen oprettet en telefonisk hotline, hvor private og kommunale dagtilbud og skoler kan ringe med sundhedsfaglige og pædagogiske spørgsmål.

- Vi har arbejdet intenst på at blive klar til at åbne skoler og institutioner igen efter påske. Vi åbner de forskellige typer af institutioner gradvist hen over ugen, så vi kan tage imod børnene på en tryg og sikker måde. Det bliver en anden hverdag for børnene i skolerne, børnehaverne, vuggestuerne og hos dagplejerne, men de kommer samtidig tilbage til deres vante omgivelser. Her vil de møde kendte voksne i skolerne og daginstitutionerne, og på grund af sundhedsmæssige hensyn vil de også møde nye ansigter, fortæller Helle Nørgaard Pedersen, der er konstitueret Skole- og Dagtilbudschef.

Specialklasser, børnehaver, dagplejere og vuggestuer åbnede onsdag 15. april, 0.-3. klasse møder igen torsdag 16. april, mens 4.-5. klasser møder fredag 17. april.

Der er brug for flere

Ud over de 40 medarbejdere, som allerede er omskolet til at kunne tage imod børnene i løbet af ugen, så er kommunen i gang med at finde yderligere medarbejdere, der kan varetage opgaverne i skolerne og dagtilbuddene.

- Vi arbejder på at omplacere lærere og pædagoger fra vores sprogskole og uddannelsesvejledning. Lige nu har vi mulighed for at hente støtte her, da deres opgaver er begrænsede i disse særlige tider. Så det giver god mening, at de hjælper til på skolerne og i dagtilbuddene, fortæller Helle Nørgaard Pedersen.

Jammerbugt Kommune har 37 kommunale dagtilbud og skoler og 79 dagplejere. For at sikre nok personale til at varetage området under genåbningen, har kommunen også oprettet to jobbanker.