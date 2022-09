Slut efter 40 år: Bagermester med særlig hilsen til én ansat

HUNE:Titusindvis af lokale og feriegæster har gennem de seneste 40 år hentet morgenbrød hos Hune Bageri på Vesterhavsvej.

Det kan de snart ikke længere.

På bageriets Facebookside meddeler bagermester Poul Bjerg onsdag, at søndag 30. oktober bliver sidste åbningsdag.

- Efter 40 gode år som leder og ejer af Hune Bageri har jeg som 69-årig besluttet, at jeg har gjort min indsats for fællesskabet, og det er tid til fuldt ud at nyde mine andre roller i livet; ægtemand, far og bedstefar, skriver Poul Bjerg i opslaget, hvor rigtigt mange giver udtryk for, hvor kede de er over udsigten til at miste et populært sted at handle brød.

Hvad der skal ske med bygningerne, der har huset bageriet i alle årene, står hen i det uvisse.

- Vintermånederne vil gå med at rydde op, mens jeg undersøger, hvem der har interesse i bruge pladsen her i fremtiden. Om det skal være virksomhedsdrift i de eksisterende rammer eller et projektbyggeri, lader jeg være helt op til dem, der vil tage over, skriver Poul Bjerg i opslaget, hvor han takker kunder, samarbejdspartnere og ansatte gennem tiden.

Bagermesteren har en særlig hilsen til Ove Klovnhøj, som har stået i bageriet med sin mester siden den allerførste åbningsdag.

- Ove og jeg har delt utallige nattetimer sammen, mens andre har sovet, og Ove har en kæmpe andel i den succes, som Hune Bageri har været alle årene, fastslår Poul Bjerg.

Hune Bageri har i sommeren 2022 beskæftiget 25 mennesker.