EM-medaljevindere hyldet i lufthavnen

SKYDNING: Tirsdag eftermiddag vandt nordjyden Johan Birklykke EM i skeetskydning for juniorer i Aserbajdsjan, mens klubkammeraten fra Jetsmark Sogns Jagtforening, Emil Petersen, tog bronze.

Et døgn senere landede de trætte men glade i Aalborg Lufthavn efter en rejse på over 16 timer. Her blev de talstærkt modtaget af klubkammerater, venner, familie.

- Det har været en lang hjemtur, men det er fantastisk at få sådan en modtagelse, siger Emil Petersen.

For den 19-årige europamester Johan Birklykke var mesterskaberne i Baku den perfekte afslutning på juniorkarrieren.

- Det har altid været en drøm at stå her med guldet om halsen, så det er optur. Der ligger mange timer bag, så det er fantastisk at få udbytte.

Fra næste sæson overgår Johan Birklykke til seniorernes rækker, men det skræmmer ham ikke.

- Seniorernes EM-finale blev vundet på 54 fuldtræffere, så min præstation med 55 træffere havde også rakt til guld der, forklarer Jetsmark-skytten, der er opvokset i Elling ved Frederikshavn.