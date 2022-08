En af landets ældste sparekasser henter direktør i Aars

KLIM:Der var sommerfugle i maven, da 50-årige Alex Andersen trådte ind af døren til sit nye job som direktør i Klim Sparekasse.

- Jeg har set frem til at komme i gang med jobbet, og jeg tror, at det er første gang, at jeg har glædet mig til, at sommerferien var slut, siger Alex Andersen.

Klim Sparekasse er fra 1877 og dermed en af landets ældste sparekasser og også en af Danmarks mindste. Og det er ikke hverdagskost, at der ansættes en direktør. Frem til 31. juli hed direktøren, Henrik Agesen - en stilling, som han har bestridt gennem 21 år. Sidste efterår meddelte han bestyrelsen, at han gerne ville fratræde stillingen, men fortsætte som medarbejder i sparekassen.

- Da Henrik orienterede bestyrelsen om sin beslutning, drøftede vi, om vi skulle bevare vores status som en selvstændig sparekasse eller kigge os om efter samarbejdspartnere. Vi besluttede at afsøge mulighederne for at finde en ny direktør, fortæller bestyrelsesformand Sonia Luther, der - uden grund - var en kende bekymret for, om der ville være interesse for stillingen.

- I forhold til, at vi er så lille et pengeinstitut, kunne rekrutteringsbureauet præsentere bestyrelsen for flere velkvalificerede ansøgere, fortæller hun.

- Han har en god forståelse for den sparekasse, han nu skal til at drive. Han er bosiddende i vores forretningsområde, og selv om han ikke er bosat i Klim, har han god indsigt i, hvad der rører sig i lokalsamfundet, siger Sonia Luther.

Den nye mand i Klim

Alex Andersen bor i Aars sammen med Annette, og parrets to børn på henholdsvis 17 og 15 år. Han har trådt sine barne- og ungdomssko i Viborg og kommer med bred erfaring fra finansverdenen. Han indledte sin karriere i 1994 i Skals Sparekasse, hvor han var i lære, og i 1997 fik han job i erhvervsafdelingen i daværende Sparekassen Himmerland. I den forbindelse flyttede han til Aars og mødte Annette, der også er ansat i et pengeinstitut. Efter fire år gik turen tilbage til Skals Sparekasse, hvor han skulle etablere en erhvervsafdeling, og 1. oktober 2008 blev han så igen ansat i Sparekassen Himmerland - denne gang som kreditchef.

Alex Andersen fortsatte i jobbet som kreditchef frem til 2018, hvorefter han blev ansat som kredit- og økonomidirektør i Mercur Andelskasse. Han er glad for, at han nu får muligheden for at stå i spidsen for Klim Sparekasse og på den måde komme tilbage til rødderne. Sparekassen i Klim er det eneste selvstændige pengeinstitut, der er tilbage i Jammerbugt Kommune, og kunderne kommer fra et bredt opland i Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner.

Alex Andersen fik en varm velkomst af de i alt ti medarbejdere, og fik en præsentation af, hvad hver enkelt arbejder med blandt andre Klaus Hjorth Larsen. Privatfoto

- Jeg er flasket op i lokale pengeinstitutter, og jeg ved, hvor stor betydning, de har for et lokalsamfund. Det, at jeg nu får hele ansvaret for en sparekasse, anser jeg som en spændende udfordring, siger han og glæder sig over, at Henrik Agesen fortsætter i Klim Sparekasse - foreløbig året ud.

- Jeg skal have tømt hans hoved for 40 års erfaring. Han er en stor og vigtig ambassadør, som sammen med medarbejderne har opbygget en veldrevet sparekasse med en egenkapital på 100 millioner kroner og en solvensprocent på 33, og vi vil gøre os umage for at forsætte sparekassens positive udvikling, siger Alex Andersen.