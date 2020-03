En anderledes hverdag i Jammerbugt Kommune

Arbejdsstederne er på kort tid ændret for størstedelen af medarbejderne i Jammerbugt Kommune. De fleste arbejder nu hjemmefra, og som det ser ud mandag, har 100 børn i kommunen brug for nødpasning - størstedelen er børn i 0-6 års alderen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Arbejdsforholdene er også ændret for en lang række andre medarbejdere i kommunen. Hjemmeplejen starter dagens ture til de ældre og syge fra egen bopæl, for på den måde at mindske smitterisikoen.

Langt størstedelen af møder bliver nu holdt online, lærerne er i kontakt med skolebørnene på Aula og andre digitale forbindelser, og sådan har alle tilpasset sig den nye situation.

- Vores ansatte arbejder i størst muligt omfang hjemmefra for at begrænse coronasmitte. Men det er klart, at vi på områder som skole- og dagtilbudsområdet, ældreplejen, botilbud med videre er nødt til at have kontakt med borgerne. Det sker selvfølgelig ud fra alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Både borgere og medarbejdere har hurtigt tilpasset sig en helt anden dagligdag, end den vi var i for blot få dage siden, fortæller borgmester Mogens Christen Gade (V).

Nødberedskab i administrationen

Ud over store dele af social-, sundheds- og ældreområdet og dele af skole- og dagtilbudsområdet opretholder kommunen et nødberedskab i administrationen, så borgere har mulighed for at komme i telefonisk kontakt med borgerservice og omstillingen.

IT, HR og kommunikation er også funktioner, der er nødvendige at have ekstra fokus på i disse tider, hvor netop medarbejdere arbejder hjemmefra.

- Vi gør meget ud af at være i dialog med de borgere, der er mest berørte af situationen, ligesom vi arbejder på at få al relevant information bredt ud til vores borgere, virksomheder og medarbejdere. Alle borgere, der er afhængige af de kommunale tilbud, har fået direkte besked om ændringer på de områder, der berører dem, fortæller kommunaldirektør Holger Spangsberg.

Fremrykning af betalinger til virksomheder

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut udfordring med likviditeten. Derfor tilbyder Jammerbugt Kommune leverandører til kommunen at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato.

Leverandører til kommunen, der har fremsendt faktura med fremtidig betalingsdato, og som ønsker betaling herfor nu, kan sende en mail til kommunen.

Jammerbugt Kommune har samlet generelle informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften. Siden opdateres løbende.

Ved tvivlsspørgsmål kan kommunens hovednummer tlf.: 7257 7777 kontaktes.