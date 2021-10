En million sikrer skolebørn sammenhængende cykelsti

BIERSTED:Når de store skolebørn i 7.-9. klasse fra Nørhalne cykler til skolen i Biersted, kommer det i fremtiden til at ske på cykelsti en stor del af vejen.

Jammerbugt Kommune er nemlig en af fem nordjyske kommuner, der kan glæde sig til bedre trafikforhold for cyklister.

Sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vil Regeringen bruge 135 millioner på cykelstier over hele landet. Dertil kommer kommunernes egenfinansiering. Pengene skal fordeles over 27 projekter, og et af disse ligger i Biersted.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Jammerbugt Kommune får 1.007.500 kroner til et cykelstiprojekt, der skal forbinde cykelstier i Biersted.

Der er allerede etableret en kort dobbeltrettet cykelsti på Nymarksvej mellem Smalbyvej og Præstegårdsvej.

Samtidig har kommunens politikere besluttet at bruge 800.000 kroner til at etablere en 270 meter lang dobbeltrettet cykelsti fra Nymarksvej i Biersted til Sportsvænget, hvor skole, hal og stadion er beliggende lige nord og øst for Sportsvænget. Det fremgår af referatet fra et møde i teknik og miljøudvalget i sidste uge.

Med millionen fra den statslige pulje kan kommunen nu forbinde de to cykelstier med en ny bane asfalt til de bløde trafikanter på Nymarksvej.

I udvælgelsen af projekterne over hele landet, er der lagt vægt på, at flest muligt får gavn af projektet, større trafiksikkerhed, og at projektet bidrager til bedre sammenhæng.

- Interessen fra kommunerne har været rigtig stor, og det er nogle virkeligt gode projekter, der nu kan komme i gang. Det kan ikke siges nok, hvor godt det er for både klimaet og folkesundheden, når flere stiger ud af bilen og hopper på cyklen. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi er et flertal i Folketinget, der vil prioritere cyklisterne, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.