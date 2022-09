En ny gut på kutteren: Henrik producerer film om livet som fisker i Thorup Strand

FJERRITSLEV:De to brødre Svend og Ole kører fra banken. De har netop fået afslag på det lån, der kan redde Svends fiskekutter, og stemningen i bilen er trykket. For at tage toppen af skuffelsen, gør Svend holdt på det lokale værtshus i Fjerritslev.

Scenen er en del af den kortfilm, som et produktionshold i disse dage er i gang med at optage i og omkring Thorup Strand. Det er bysbarnet, den 43-årige Henrik Sand, der har skrevet manuskript til filmen, der handler om Svend, som er fisker i Thorup Strand, og som kæmper for sit levebrød.

- Mit mål har været at skildre forskellen mellem by og land, og den mentalitet der er i et område som Thorup Strand, siger han.

Fjerritslev og området ved Thorup Strand danner i de næste uger ramme om filmproduktion.

Inspirationen til filmen er hentet fra opvæksten i Thorup Strand. Henrik Sand er søn af en fisker og har været vant til at tage med på havet og har også haft adskillige tjanser med at rense fisk. Han valgte imidlertid fiskeriet fra, selv om han var tiltrukket af det frie kutterliv.

- Jeg ved ikke, om min far gerne havde set, at jeg blev fisker, men da jeg var omkring 15 år, spurgte han mig, om jeg ville fiske eller spille fodbold. Min far sagde, at jeg måtte træffe et valg, for han kunne ikke sejle hjem for, at jeg kunne passe min træning. Jeg valgte fodbolden, og jeg gik i lære som smed, siger Henrik Sand.

Fra smed til skuespiller

Henrik Sand blev i 2019 uddannet filmskuespiller fra Det Danske Filmskuespillerakademi. Forinden havde han gennemført en ni måneders uddannelse hos en privat filmskole i Aarhus sideløbende med, at han modtog undervisning hos skuespiller Jørn Holstein.

- Jeg har altid haft en drøm om at blive skuespiller, men det er vanskeligt at sige højt i et samfund som Thorup Strand. Var jeg gået ned til fiskerne på stranden og fortalt dem, at jeg gerne ville være skuespiller, havde de tænkt, "han er jo tosset, den knejt", siger Henrik Sand.

Claus Cem er instruktør på filmen, og her giver han Henrik Sand anvisninger i forbindelse med en scene, som optages i Fjerritslev.

Derfor blev det da også i en forholdsvis sen alder, at han forfulgte drømmen. Han havde i flere år flirtet med scenen i forbindelse med dilettant i Klim og i Skovspillet i Skovsgaard. Som 35-årig valgte han at sige farvel til en fast indtægt fra jobbet som smed for at drage til København og læse på Det Danske Filmskuespillerakademi.

- Jeg havde arbejdet som smed i 15 år, da jeg valgte at sige op for at realisere min drøm. Jeg indså, at det nok også var ved at være sidste chance på grund af min alder, siger han.

- Der var ingen tvivl om, at jeg var nødt til at forfølge min drøm, selv om det var et stort spring at flytte fra et lille lokalsamfund, hvor alle kender hinanden, til storbyen. Jeg tror, at min far var den, der var mest nervøs, og det var ved tanken om, hvad jeg skulle leve af i det år, hvor jeg gik på skolen, siger Henrik Sand.

Henrik Sand har været ude og søge penge til finansieringen af kortfilmen, som på et tidspunkt vil blive vist i blandt andet Klim Sparekasse og på filmfestivaler.

- Min mor synes, at det er skørt, at jeg ikke tog springet noget før, men hun kendte ikke til mine drømme, for dem havde jeg hidtil holdt jeg for mig selv.

Uddannelsen kostede 130.000 kroner, som han havde sparet op, og han tog arbejde som handicaphjælper for at have noget at leve for.

Du skal lave en kortfilm

En coach åbnede Henrik Sands øjne op for, at han skulle lave en kortfilm på baggrund af sit eget manuskript, og han begyndte at skrive på projektet for omkring et år siden. Efterfølgende samlede han et filmhold, hvor blandt andet to kollegaer fra akademiet er med. Claus Cem er instruktør, mens Jimmy Råbjerg spiller lillebror Ole.

- Hvis jeg skulle lave en kortfilm, skulle det omhandle det sted, jeg er opvokset, for det er et område, der betyder rigtig meget for mig, siger Henrik Sand, der har skullet ud og finde penge til at finansiere produktionen af filmen.

Optagelserne begyndte mandag og mens de foregår, bor hele holdet på en ejendom i Thorup Strand.

- Vi har fået støtte fra Klim Sparekasse, og så har jeg selv smidt penge i projektet, siger Henrik Sand og roser sit lokalsamfund for opbakning.

- Udover økonomisk støtte fra sparekassen har rigtig mange hjulpet med at finde lokationer og et hus vi kan bo i, men vi optager filmen. Vi har blandt andet allieret os med Jesper fra "Gutterne fra Kutterne" og lånt hans båd, og han har også en mindre rolle i filmen, siger Henrik Sand.

Henrik Sand håber, at det på sigt bliver muligt at lave en spillefilm.

Henrik Sand kan endnu ikke leve af at være skuespiller og producere film. Derfor ernærer han sig som brovagt på Vildsundbroen. Desuden er han fodboldtræner i Thorup Klim, og i dag er han ikke bange for at sige højt, hvad han drømmer om:

- Jeg vil selvfølgelig gerne kunne skabe en levevej som skuespiller, eller i det mindste have det som supplement til et lønnet arbejde. Mit håb er at lave flere kortfilm, og på sigt vil jeg gerne lave en spillefilm, for jeg har endelig fundet et job, der giver mig mening og gør mig glad.

Efter planen er filmen færdig inden årsskiftet.