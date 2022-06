En slæde, en hjulkapsel og andet godt fra havet

BLOKHUS:Udstyret med hver sin indsamlingspose i bæredygtigt materiale har 25 elever fra Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev sat kursen nordpå ad stranden i Blokhus. Undervejs samler de affald, og det er der ganske meget af, konstaterer eleverne.

- Det er rimelig meget, vi har fået indsamlet taget i betragtning, hvor kort en strækning vi har gået, siger Mathilde Trangbæk, der er fra Silkeborg men i øjeblikket er elev på idrætshøjskolen. Sammen med højskolekammeraterne, Emil Grønholdt og Chakhrit Nagulrum, er denne onsdag formiddag dedikeret "Race for Oceans Foundation", der har til formål at komme den stigende plastikforurening af vores have til livs.

Mathilde Trangbæk, Emil Grønholdt og Chakhrit Nagulrum undrede sig blandt andet over, hvordan der kunne være en plastikbøtte til opvasketabs gemt i sandet. Foto: Bente Poder

Eleverne har alle bæredygtighed som valgfag, og det er underviser, Jonas Westmark, der har besluttet, at det ville være oplagt at tage del i strandrensningen.

- Som højskole vil vi gerne medvirke til at danne de unge mennesker, og derfor besluttede vi at bruge en undervisningstime på at hjælpe nogen, der gør noget godt for miljøet. Og man må sige, at her på stranden bliver problemstillingen med plastik i havene meget konkret, fortæller Jonas Westmark.

"Race for Oceans Foundation" har som overordnet formål at sætte fokus på FN's Verdensmål nummer 14 – livet i havet og i den forbindelse den stigende plastikforurening. Siden 2019 har formand Signe Simonsen forsøgt at skabe fokus på denne problematik - blandt andet med en stafet, der bevæger sig fra Sylt i syd til Skagen i Nord. I alt tilbagelægges en strækning på 456 kilometer, og undervejs indsamles affald og arrangeres sportsaktiviteter på stranden og i havet.

Signe Simonsen er oprindeligt fra Randers men flyttede sidste år til Løkken. Hun er forhenværende elitesvømmer, og havet har derfor altid haft en særlig betydning for hende, ligesom hun har hentet nogle af sine bedste oplevelser i havet. Tidligere brugte hun al sin fritid på arbejdet i "Race for Oceans Foundation" men sidste år besluttede hun at opsige sit gode job som chef i en softwarevirksomhed. Dermed sagde hun farvel til sin faste hyre for at gå 100 procent ind i kampen mod plastik i havene. Selv om det kan til tider kan forekomme som Davids kamp mod Goliat, er der dog sket en udvikling, føler hun.

Signe Simonsen forlod sidste år sit faste chefjob for at gå fuldtids ind i kampen for at komme plastik i verdenshavene til livs. Foto: Bente Poder

- Der er kommet en større bevidsthed omkring plastik generelt men udfordringen er at gøre noget ved det plastik, vi ikke ser med det blotte øje. Det er afgørende, at vi får bragt teknologiske løsninger i spil for at komme mikroplasten, som bor i os, til livs, fortæller Signe Simonsen, der har tænkt sig at fortsætte sin utrættelige kamp.

- Det er ikke en option for mig at give op. Vi har en forpligtelse overfor de næste generationer i forhold til at sikre et sundt havmiljø, som er helt eksistentielt for livet på jorden, fastslår hun.

Sådan en onsdag formiddag kan der imidlertid synes lang vej til at sundt havmiljø. På en strækning på omkring en kilometer lykkedes det nemlig eleverne fra idrætshøjskolen at indsamle omkring 40 kilo plastikaffald, vurderer Signe Simonsen.

Og man undres over, hvad der ligger gemt i sandet, konstaterer eleverne.

For Julius Skøtt Lervad lykkedes det blandt andet at finde en slæde og en hjulkapsel. Foto: Bente Poder

- Det er ganske vildt, hvor meget skrammel vi finder, siger Julius Skøtt Lervad, der har gjort et af de mere spektakulære fund - nemlig en slæde i plastik og en hjulkapsel.