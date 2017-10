Endnu en fartsynder i Vejlerne

FJERRTISLEV: Så er den gal igen med farten på Bygholmvejlevej - torsdag aften drønede en ung mand fra Thisted af sted langs vejen med mindst 131 km/t.

Heldigvis for trafiksikkerheden men uheldigvis for den unge mand, så drønede han også forbi en politipatrulje, der satte efter ham, indhentede ham og altså kunne notere ham for at have kørt temmelig meget for hurtigt.

Konfronteret med de faktiske forhold indrømmede den 20-årige sin forseelse på stedet, og han kan se frem til en betinget frakendelse af sit kørekort, samt en bøde af en størrelse, der kunne have finansieret en mindre ferie til Mallorca.