Endnu en nordjysk ulv? Her mener jæger at have set den

NORDJYLLAND:Har endnu en ulv fundet vej til Nordjylland?

Den statslige ulveovervågning har to gange den seneste måned sendt frivillige ud for at tjekke, om meldinger om en mulig ny ulv i Nordjylland kan være korrekte.

I november meldte en jæger, at han havde set en formodet ulv i plantagen mellem Brovst og Blokhus. Det er netop i skovrområder nord for Brovst, at den statslige ulveovervågning har sendt frivillige ud for at lede efter mulige spor.

I forvejen afpatruljerer en enlig hanulv et afgrænset område fra Skagen ned mod Skiveren ved ørnereservatet i vest og Ålbæk Klitplantage i øst, og her kan den finde masser af føde i naturen, især rådyr. Den ulv efterlader sig fortsat spor i det område - senest i november.

Men den statslige ulveovervågning finder det ikke sandsynligt, at den nordjyske ulv nu skulle have bevæget sig ned mod Brovst i Jammerbugt Kommune.

De mulige observationer af en ulv dér kunne måske antyde, at en ny ulv havde fundet vej til Nordjylland.

- Vi har den seneste måned haft frivillige ude og kigge i skovene nord for Brovst. Vi har ikke fundet noget, der understøtter, at der skulle være en ulv i området, og vi har ikke fået så meget information, at vi har grundlag for at fortsætte eftersøgningen, siger forskningschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet står han for den officielle statslige overvågning af ulve i Danmark.

Frivillige leder efter ulvespor Naturhistorisk Museum i Århus samarbejder med en række frivillige privatpersoner om indsamling af oplysninger og fund efter ulve i Danmark. De er oplært i at registrere ulvespor. Se mere her VIS MERE

Kent Olsen afviser dog ikke, at der kan have været en ulv i området nord for Brovst:

- Der kan sagtens være kommet en ulv sydfra, som har krydset Limfjorden, bevæget sig gennem Brovst-området og ikke er der mere. En ulv, der bevæger sig gennem et område, efterlader sig ikke mange spor. Den kan være et andet sted nu, men så kommer vi til at høre om det, forventer forskningschefen.

Han opfordrer folk til at kontakte den statslige ulveovervågning, hvis de har mulige spor fra ulve. Det kan være fotos, ulveafføring eller aftryk i jorden. Kontaktoplysninger kan findes på ulveatlas.dk .

Erik Poulsen, der står bag Facebook-siden "Her er ulven i Danmark", siger, at der har været meldinger om en mulig ulv i området nord for Brovst, men ingen bekræftede observationer som for eksempel fotos.

- Men ud fra de meldinger, jeg har fået, er jeg enig i, at man ikke kan udelukke, at der er en ulv i området ved Brovst, siger han..