Epoka-ejendom på tvangsauktion

PANDRUP: Hvis du står og mangler 4200 etagemeter i Pandrup til din virksomhed, så er der mulighed for at gøre en god handel.

It-virksomheden Epokas tidligere hovedkontor på Hjulmagervej kommer nemlig snart under hammeren på en tvangsauktion ved fogedretten i Hjørring.

Epoka flyttede fra Hjulmagervej til Lansen i Svenstrup syd for Aalborg ved årsskiftet, og lige siden har ejeren af ejendommen på Hjulmagervej, 10 mands-kommanditselskabet Hjulmagervej 21, kæmpet for at finde en ny lejer, men forgæves.

- Vi har haft to mæglere på sagen, men det er jo ikke ligefrem ledige erhvervslokaler, der mangler i Pandrup, siger Jakob Lyby Hansen fra Nibe, der både er kommanditist og bestyrelsesmedlem i K/S Hjulmagervej 21.

Ingen vej udenom

Uden lejeindtægter fra ejendommen er konsekvensen en tvangsauktion, der altså nu er på vej.

- Det er ærgerligt, men uafvendeligt, siger han.

Den kendte nordjyske ejendomsudvikler Jesper Skovsgaard er én af de andre kommanditister i Hjulmagervej 21.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til ham.

Nykredit har udsigt til at blive den store økonomiske taber i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendomsværdien af Epoka-ejendommen lyder på godt 20 millioner kroner, men uden en lejer er handelsværdien ifølge Jakob Hansen langt lavere.

Kommanditister hæfter ikke

Det bringer Nykredits realkreditlån på omkring 10 millioner kroner i akut tabsfare, for hvis et eventuelt hammerslag lyder på under 10 millioner kroner, så må realkreditkæmpen vinke farvel til resten af sit tilgodehavende.

Kommanditisterne i K/S Hjulmagervej 21 hæfter som normalt ved denne slags konstruktioner ikke for realkreditgælden.

Det gør Komplementarselskabet Hjulmagervej 21 ApS, men selskabet er næsten uden midler, så Nykredit får ingen penge ad denne kanal.