Erik Ingerslev genopstiller alligevel

JAMMERBUGT: Stik imod forventning så genopstiller SF’s Erik Ingerslev til kommunalvalget 21. november. Det kom frem i forbindelse med SF Jammerbugts ekstraordinære generalforsamling onsdag aften.

For halvandet år siden meddelte det nuværende kommunalbestyrelsesmedlem her i NORDJYSKE ellers, at han efter 32 år i politik ville stoppe ved årsskiftet:

- Jeg fylder 70 år ganske kort tid efter - og så må tiden være inde til at stoppe, sagde Erik Ingerslev ved den lejlighed.

Manglede Aabybro-kandidat

At det alligevel er lykkedes at få Erik Ingerslev til at stille op, vækker glæde hos Frank Østergaard, der er formand og spidskandidat for partiet:

- Jeg er glad for at vi i SF Jammerbugt nu også har fået opstillet en kandidat, Erik Ingerslev, i den østlige del af Jammerbugt Kommune. Oven i købet en med megen kommunalpolitisk erfaring, siger Frank Østergaard i en pressemeddelelse fra SF.

- Jeg tror på, at med det hold SF har ved kommunalvalget den 21. november, er der gode chancer for, at SF får to mandater valgt til den nye kommunalbestyrelse, fortsætter han.

- Ikke helt udbrændt endnu

I samme pressemeddelelse udtaler Erik Ingerslev:

- Selv om jeg i lang tid har tilkendegivet, at jeg efter 32 år i kommunalpolitik, synes det var på tide at stoppe, er jeg bestemt ikke helt udbrændt endnu. Det har været svært for SF at få kandidater i hele kommunen. Især i det område af Jammerbugt Kommune, der dækker det gamle Aabybro Kommune, har vi ikke kunnet få nogen til at stille op. Derfor har jeg så sagt ja til at påtage mig den opgave.

Erik Ingerslev slår samtidig fast, at hans kandidatur ikke er en udfordring af Frank Østergaard.

- Det betyder ingen ændring i forhold til, at vores spidskandidat i SF er Frank Østergaard. Frank Østergaard har min og partiforeningens fulde støtte som spidskandidat for SF.

På generalforsamlingen valgte SF at opstille på partiliste, og følgende kandidater er klar: 1. Frank Østergaard, Kaas - 2. Charlotte Holst Høybye, Fjerritslev - 3. Peter Klitgaard, Tranum - 4. Line M. Mousten, Saltum - 5. Karin Christoffersen, Attrup - 6. Matias Appel, Pandrup - 7. Erik Ingerslev, Aabybro.