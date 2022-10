Et travlt år for Borgerservice: Borgerne i Jammerbugt er klar til MitID

JAMMERBUGT:Overgangen fra NemID til MitID har været præget af udskydelser, besværligheder og bøvl. Men i Jammerbugt Kommune kan man nu melde, at borgerne i kommunen er tæt på at være fuldbyrdede MitID-brugere.

Senest 31. oktober 2022 skal alle NemID-brugere være overgået til MitID. Det har skabt travlhed på Borgerservice i kommunen, hvor man har hjulpet over 13.000 borgere med MitID. Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

På Borgerservice har man også håndteret henvendelser om pas, kørekort, pension, skat, valg og mange andre ting.

- Der har været travlt i Borgerservice på vores fire lokationer i Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. På den travleste dag har vi hjulpet knap 400 borgere i Borgerservice i Aabybro, så der har været brug for alles tålmodighed og gode humør. Det har vi heldigvis set meget af, og det vil vi gerne takke for, siger Lone Sørensen, som er teamleder for Jammerbugt Kommunes Borgerservice.

Processen med at overgå fra NemID til MitID har været lang og også skabt frustrationer, oplyser kommunen i pressemeddelelsen, og her har medarbejderne i Borgerservice spillet en vigtig rolle.

Der har i en periode været tilført ekstra ressourcer til Borgerservice i Jammerbugt Kommune for at håndtere opgaven med MitID. Der har nemlig været behov for at udvide åbningstiden, betjene endnu flere borgere samtidig og minimere ventetiden.

- Vi er et godt sted nu. De fleste borgere i Jammerbugt Kommune er i gang med MitID, og det betyder, at vi i øjeblikket mærker, at vi har færre og færre ekspeditioner i forhold til perioden, hvor vi har haft allertravlest, fortæller teamleder Lone Sørensen.

- Faktisk kan du i disse dage – som det ser ud lige nu – finde ledige tider i vores online bookingsystem. Skal du besøge os uden tidsreservation, er et godt tidspunkt over middag – særligt tirsdag og onsdag, hvor vi oftere ser hullerne i køen.

Der er dog stadig borgere i Jammerbugt Kommune, der mangler at skifte fra NemID til MitID. Arbejdet fortsætter derfor med at hjælpe de borgere, der har brug for det - samtidig vokser behovet for at vedligeholde MitID. Her handler det især om borgere, som har behov for hjælp med ny kode, ny kodeviser eller andet vedligeholdelse i forbindelse med MitID.