Fårup bekymret over ny variant

BLOKHUS:En af Jammerbugtens største sommerarbejdspladser, Fårup Sommerland, er bekymret for de gældende isolationskrav ved delta-varianten af covid-19. Det fortæller kommerciel chef Rasmus Mortensen.

- Vi er meget opmærksomme på, der er et potentielt meget stort problem.

Udfordringen for Fårup Sommerland og andre virksomheder er, at man med de nuværende isolationskrav skal isolere sig selv, hvis man er nærkontakt til en nærkontakt til en, der er smittet med delta-varianten af covid-19. Altså i 3. led.

Delta-varianten, der først blev konstateret i Indien, er ifølge SSI både mere smitsom og kan medføre mere alvorlig sygdom. Varianten, der har været i fremgang, har blandt andet sendt en række Nordjyder i isolation, efter en mor til to elever på Klarup Skole blev smittet med varianten. Her er hele første og sjette årgang sendt i isolation.

Disproportionalt

Dansk Erhverv har kaldt det nuværende isolationskrav for disproportionalt i forhold til smittesituationen, og i Fårup Sommerland mener de også, der bør kigges på, om det nuværende krav skal fastholdes.

SSI oplyste til Ritzau torsdag, at de sammen med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil overveje, om reglerne skal ændres.

Og netop fordi, det er helt ud i 3. led, man skal isolere sig, er det meget svært at dæmme op for, fortæller Rasmus Mortensen.

- Man er jo fuldstændig prisgivet. Man kan godt have gode snakke med sine medarbejdere, og de kan have alle mulige intentioner og virkelig gøre et arbejde for ikke at bringe sig selv, eller der hvor de arbejder, i risiko. Men hvis det er sådan her med 3. led, så er det virkelig uden for alles rækkevidde.

Fårup Sommerland har i sommerperioden knap 500 ansatte, hvoraf mange af dem er 16-25 år eller 60+. Rasmus Mortensen kan dog ikke sige noget om, hvor mange der ville være nærkontakt med hinanden af de ansatte, da det kommer an på vagtplaner og hvor meget, der er blevet byttet rundt. Han fortæller dog, at det specielt vil være restauranterne, der vil kunne blive udfordret.

Rasmus Mortensen er dog ikke kun bekymret på Fårups vegne.

- En ting er, det kan ramme os hårdt, men i en ferieby som Blokhus eller Skagen kan du hive tæppet fuldstændig væk. De skal jo tjene pengene i juli-måned, og hvis du er tvunget til at lukke i 14 dage, fordi hele dit køkken eller tjenerstab er 3. led, er det næsten ubærligt.