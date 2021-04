Fårup Sommerland åbner: Sådan bliver restriktionerne

En ny forlystelse for de yngste - Skovturen - vil køre for første gang fredag 30 april, og parkens andres aktiviteter vil også være i fuld drift.

- Skovturen, som er vores nye bilbane, åbner officielt, og det er egentlig dagens vigtigste markering. Fordi forsamlingsforbuddet er, som det er nu, vil vi ikke forsamle mange eller lave et stort event, siger Fårup Sommerlands administrerende direktør, Niels Jørgen Jensen.

Corona-restriktionerne vil dog ikke blive nogen stor hindring for omgangen og aktiviteterne i parken, mener Niels Jørgen Jensen.

- Retningslinjerne for åbningen kommer til at ligne dem, der er, når man skal ud og handle, siger Niels Jørgen Jensen.

Sidste år skulle gæster i parken eksempelvis smide deres mundbind væk efter hver endt tur i en forlystelse. Nu følger Fårup Sommerland princippet fra resten af samfundet, og tillader at gæster lægger mundbindet i lommen og genbruger det til flere aktiviteter.

- Vi kan køre med fuld kapacitet på vores rutsjebaner, så børn under 12 år ikke kører med mundbind og alle andre kører så med mundbind, siger Niels Jørgen Jensen og kalder retningslinjerne for positive.

Ved indgang til parken skal man ligesom ved frisøren eller på indendørs restauranter fremvise coronapas. Man kan også påvise, at man er vaccineret eller at man har været smittet indenfor sidste seks måneder.

Forsigtig positiv

Sidste år havde sommerlandet for første gang i 27 år underskud. Med knap 400.000 gæster sidste år, var der 30 procent færre besøgende end ved en normal sæson. Med de foranstaltninger i syne og samfundets tendenser, ser direktøren frem mod en bedre sæson end sidste år.

- Vi glæder os over, at vi åbner som normalt i en forårssæson, så det er rigtig positivt. Booking på hotellet ligger langt over normalen. Salget af sæsonkort ligger lidt over forventet niveau, og så kigger vi ind i en sommer, hvor der tegner sig et billede af, at feriehuse og campingpladser allerede nu kan melde, at der har været god booking - så pilen peger den rigtige vej, siger Niels Jørgen Jensen.

Der er ingen øvre grænse for, hvor mange gæster Fårup Sommerland må lukke ind i sin omkring 250.000 kvadratmeter store forlystelsespark. Der vil kun være generelle afstandskrav og forsamlingskrav i restauranterne.

- Vi har set helt vildt frem til at komme i gang igen og kunne åbne på nogenlunde normale vilkår, siger Niels Jørgen Jensen.