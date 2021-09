Fårup Sommerland klar med lysshow ud over det sædvanlige

Efteråret er kendetegnende ved, at bladende falder af træerne, men også at mørket falder tidligere på.

Sidstnævnte har fået Fårup Sommerland, som man kunne fristes til at kalde Fårup Efterårsland i denne forbindelse, til at lave en begivenhed, der lyser mørket op.

Det sker i forbindelse med deres årlige høstfest, og begivenheden kalder de Lysfald.

Håber på at kunne trække gæster til

Idéen er kort og godt, at Fårup Sommerlands forlystelser og hele parkens område lyses op.

Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland, ved ikke hvor mange mennesker, Lysfald vil give parken, men han håber, at mange bliver tiltrukket af idéen om at komme i en forlystelsespark i aftentimerne.

- Jeg håber, at folk kommer til at sige wauw og får én på opleveren. Jeg tænker også, at det, der bliver ekstra sjovt og spændende, er at kunne prøve at køre rutsjebane, selvom det er blevet mørkt, siger han.

Han nævner, at han personligt glæder sig til at se, hvordan folk reagerer, når de tager en tur i Lynet eller Falken.

- Jeg tror, at vores gæster synes, det bliver en sjov dimension at opleve lyset fra en af deres rutsjebaner.

Skal du selv ud og have en tur?

- Ja, det skal jeg, det kan du være helt sikker på. Det glæder jeg mig virkelig til, griner han.

Det bliver ikke kun forlystelserne, der bliver lyst op. Det gælder også hele sommerlandets skovområde. Foto: Fårup Sommerland

400 lamper skal lyse op

Otte dage i streg lyses parken op af i alt 400 lamper, som danner rammen om forlystelsesparken.

Det gælder både selve forlystelserne, men også i hele skovområdet vil der blive pyntet op med lamper i adskillige farver.

Inspirationen er fundet hos scenebelysning og lysshow i forbindelse med events, der beskæftiger sig med den form for lysshows.

Samtlige lamper er koblet til internettet, og det gør, at lamperne kan styres, som man vil. Det betyder, at man eksempelvis kan få alle lamper til at blinke i takt og skifte farve på skift.

Inspiration fra udlandet

Niels Jørgen Jensen fortæller, at Fårup har ladet sig inspirere fra deres kollegaer, der driver forlystelsesparker rundt omkring i verden.

Flere steder har parkerne erfaring med at holde åbent om aftenen, og der er også eksempler på forlystelsesparker, der har installeret konstellationer med lys. Det drejer sig blandt andet om parker i USA.

Alligevel mener Niels Jørgen Jensen, at det bliver et specielt syn i Fårup Sommerland.

- Fårup Sommerland har jo det største areal blandt de danske forlystelsesparker. Derudover har vi skoven, der gør, at oplevelsen bliver helt speciel.

Han fortæller, at erfaringerne fra udlandet viser, at det har været en succes at have åbent efter mørkets frembrud.

Forlystelsen Falken lyst op i farver i aftentimerne. Foto: Fårup Sommerland.

En engangsforestilling

Der er endnu ingen planer om, at lysshowet skal genopføres næste år, men fremmødet af mennesker og de inputs, parken får, vil få betydning for en eventuel gentagelse.

Arrangementet kommer til at foregå sideløbende med den årlige høstfest. Det vil sige, at man kan komme til høstfest i dagtimerne og til Lysfald om aftenen.

Lysfald kan opleves i efterårsferien fra 16. oktober til 23. oktober. Det vil ske i tidsrummet 17.30 til parken lukker klokken 20.30, hvor efterårets mørke aftentimer vil få lyset fra lamperne til at skinne igennem.