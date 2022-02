Fårup tester løs: Fem fun facts til dig, der elsker rutsjebaner

HUNE:Mens det for nogle er alt for vildt bare at se på, så er der også mange, der bare elsker hurtige og vilde rutsjebaner. Og en af de baner er ved at blive testet i disse dage i Fårup Sommerland. Sæsonens store nyhed, Fønix. Nordjyske har kontaktet parken for at spørge ind til fem fun facts fra testfasen af den kommende rutsjebane.

1. Flere hundrede ture dagligt

Foto: Fårup Sommerland

Fønix bliver testet grundigt, meget grundigt. Og hvor parken i starten kørte ture med minutters mellemrum for at måle og teste, så handler det nu om at få vognene skudt så meget afsted som overhovedet muligt. I øjeblikket kører Fønix fra morgen til aften, omkring 400 ture dagligt.

- Lige nu kører vi rigtig meget for at få nogle kilometer i benene, for at få kørt nogle ture, prøvet nogle forskellige ting og få simuleret så meget som muligt. Selvfølgelig også for at se, hvordan udstyret opfører sig, når det bliver en lille smule belastet, fortæller teknisk chef Tue Albrektsen.

Noget af det, som de holder øje med er, om der kommer nogen fejl i styresystemet eller sensorer, der skal justeres. Formålet i øjeblikket er nemlig at stressteste banen.

- Det gør vi ved at sende den afsted så hurtigt som muligt og have et par mand til at åbne og lukke bøjler. Altså at simulere en almindelig dag i parken. Det er selvfølgelig svært at gøre 100 procent. Men vi skal jo prøve at komme så tæt på en hverdag som overhovedet muligt.

2. Hurtigere end først antaget

Foto: Fårup Sommerland

I markedsføringen af rutsjebanen står der, Fønix bliver Danmarks hurtigste rutsjebane med 95 km/t. Men efter banen reelt er blevet bygget har det vist sig, vognene faktisk kører en lille smule hurtigere.

- Det ser ud som om, vi når en kilometer eller to i timen højere op. Så den ender måske på 97 km/t, fortæller kommerciel chef, Rasmus Mortensen.

Men selvom banen kører en smule hurtigere end først antaget, er det stadig indenfor alle grænseværdier, forsikrer den tekniske chef.

- Den kan sagtens køre et par kilometer i timen hurtigere, uden der sker noget ved det.

Der er en del forskellige ting, der kan påvirke hastigheden på en rutsjebane, og en af de største faktorer er vægten.

I øjeblikket kører Fønix rundt med vandsække, der vejer 80 kg hver, det man i test-sammenhæng ser som gennemsnitsvægten for passagererne.

- Hvis vi nu sætter nogle ordentligt store folk op i den, så er det klart, så får den mere fart på, når den ryger ned ad bakken, forklarer Rasmus Mortensen.

Selve toget vejer knap fem ton, og når de 16 pladser er fyldt op, kommer toget til at veje omkring seks ton.

3. Høj kapacitet – kortere kø

Foto: Fårup Sommerland

Et togsæt i Fønix har plads til 16 gæster, hvilket er en smule mindre end Orkanens 20 pladser. Til gengæld er der altid to vogntog i gang på Fønix, hvilket giver rutsjebanen en markant højere kapacitet.

Fønix kan i alt tage 900 gæster i timen.

- Det vil sige, lige så snart det første tog kører op og hænger i bremsen, sender man det næste afsted. Så man hele tiden har det her rul, siger Rasmus Mortensen og forklarer:

- Det er sådan noget, som virkelig betyder meget for os. En høj kapacitet betyder bare, der er mindre kø, gladere gæster, og at alting bare kommer til at passe meget nemmere.

Til sammenligning har Saven, der er noget mindre, en kapacitet på 700 gæster i timen. Rekorden i Fårup Sommerland er dog Fårup Rafting, der på grund af de mange både, der er i gang på samme tid, kan tage hele 1000 gæster i timen.

4. G-kræfter på spil

Foto: Fårup Sommerland

En af de ting, der skal være helt styr på med så stor en rutsjebane er G-påvirkningen af gæsterne, der kører med. Fønix spænder i sin påvirkning mellem -1,1 til 4,1 G.

- Der ligger en europæisk standard inden for forlystelser, hvor det er beskrevet, hvor meget g-påvirkning, man må udsætte folk for, siger den tekniske chef og forklarer, grænserne er sat ud fra nogle helbredsmæssige hensyn. Der er også taget hensyn til, hvor mange g-kræfter passagerer må trække i forskellige retninger. Der er nemlig forskel på, om det er tryk eller træk.

Til trods for, Fønix både er Danmarks hurtigste og højeste rutsjebane, er selve grundteknikken magen til den man kender fra andre baner. Vogntoget bliver trukket op på en bakke af en kæde og ellers sluppet fri på et par skinner. Tyngdekræften klarer resten af arbejdet.

- Selve teorien bag ved er den samme. Det er klart, teknikken er forfinet voldsomt i forhold til de små baner. Fordi det netop kører så hurtigt, det skal være så præcist, og man skal være sikker på at overholde reglerne. Så teknikken og mekanikken er jo en væsentlig del mere forfinet, end den er på de små baner, siger Tue Albrektsen.

5. Vejr og pollen spiller en rolle

Foto: Fårup Sommerland

Det er ikke kun vægten på gæsterne, der har betydning for, hvor hurtig rutsjebanen kører. Især temperatur spiller også en rolle. Jo varmere jo hurtigere.

Teknisk kan man ved hjælp af nogle speed-skiver ændre på hastigheden, og ved at justere i brugen af dem har Fårup under testfasen hjulpet farten lidt på vej. Netop fordi der er så koldt i øjeblikket.

- Så vil man dæmpe hastigheden, når det bliver varmere. For der er stor forskel på, om der er fem grader eller 25 grader, forklarer Tue Albrektsen.

Varme handler ikke kun om temperaturen i luften, men også om maskineriet er varmet op. Derfor vil rutsjebanen også kører en lille smule hurtigere ud på eftermiddagen, end på formiddagens første tur.

Hvad de færreste måske ved, er, at pollensæsonen faktisk kan påvirke hastigheden på rutsjebanerne, fortæller Rasmus Mortensen.

- Pollen gør dem langsommere, det sætter sig i lejrene. Det er også derfor, de kører hurtigere, når de bliver varmet op. Så er der mindre modstand i alle lejre og hjul. Pollen sætter sig i det fedt og gør det tykkere.

- Der har vi heldigvis nogle tricks, som vores vedligehold bruger. De har en spray, de smører med lidt oftere. Men Jan, der ved alt om Orkanen, ved, når der er meget pollen i luften. Han kan se, den måske er et sekund længere om turen.

Den tekniske chef forventer dog ikke, folk kommer til at kunne mærke pollensæsonen i Fønix, der trods alt er temmelig stor og tung.

- Der skal meget pollen til at stoppe de der seks ton, når de kommer.

Herunder kan du se en video af en af Fønix’ første testture. Fårup Sommerland med en klar Fønix åbner 9. april.

