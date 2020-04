Fængslet i fire uger efter vild biljagt

BROVST:En 28-årig mand, som tirsdag eftermiddag havnede i en sø ved Bratbjerg nær Tranum efter en 30 kilometer lang biljagt med politiet i baghjulet, fik også en kold dukkert, da han onsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Her fulgte dommeren nemlig anklagerens ønske og varetægtsfængslede bilisten i fire uger frem til 26. maj. En kendelse, den 28-årige mand var så utilfreds med, at han straks kærede den til Landsretten, som behandler sagen torsdag.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi, til NORDJYSKE.

Tirsdagens biljagt foregik i høj fart, og undervejs opstod der, ifølge politiet, tre konkrete situationer, hvor andre mennesker var i fare. To fodgængere var i farezonen ved Bratbjerg, og desuden var to andre bilister tæt på at blive ramt af den 28-årige bilist under biljagten.

Den ene bilist kørte på Tranumvej/Vestergade i Brovst, hvor vedkommende måtte bremse op og undvige for ikke at blive ramt af bilen på flugt, mens den anden bilist måtte trække ud i rabatten på Fosdalvej for ikke at blive påkørt.

Nordjyllands Politi er fortsat på udkig efter vidner til de to sidstnævnte episoder og kan kontaktes på telefon 114.

Endte i sø

Biljagten startede klokken 16.32, da en patrulje blev opmærksom på den 28-årige, fordi hans kørsel i Brovst virkede usikker.

Men da patruljen ville standse manden, gjorde han altså det modsatte og stak af.

Det blev til en biljagt på 21 minutter fra Brovst i retning mod Tingskoven, og fra Tingskoven mod Tranum og tilbage til Brovst, inden den 28-årige igen kørte ud af Brovst og ved Bratbjerg mistede herredømmet over sin bil og kørte ned i en sø.