Kendt kunstner takkede for lån af sommerhus med unikt vægmaleri

PANDRUP:Rørelsens tårer pibler frem i øjenkrogene hos Per Dahl Engelbrechtsen, mens han betragter det store vægmaleri i Ruth Jensens hus. Det er i lyse farver, med huse, vand, skibe, flag og eksotiske dyr. Maleriets ophavsmand er Knud Erik Færgemann, der i 1970 dekorerede husets ydervæg.

- Det vækker minder om alle de gange, vi har siddet og set på det maleri, mens vi har drukket kaffe eller spist frokost på terrassen, siger Per Dahl Engelbrechtsen, hvis forældre havde huset på Engesgårdsvej - først som sommerhus og siden som helårsbolig.

Han husker tydeligt, da onklen, Knud Erik Færgemann, der var typograf og arbejdede på daværende Aalborg Stiftstidende, begyndte at male og siden blev en af tidens store naivistiske kunstnere.

- De boede i en treværelses lejlighed i Fyensgade, hvor Knud Erik malede. Moster Else ryddede af efter maden, og så fik Knud Erik mulighed for at sætte sit staffeli op i det lille køkken, hvor der kun var tre kvadratmeter gulvplads, fortæller Per Dahl Engelbrechtsen.

Fra das til wc

Per Dahl Engelbrechtsens far var Dahl Engelbrechtsen - formand for AaB gennem 16 år, formand for DBU Jylland i 19 år, vicepræsident for UEFA og i øvrigt lektor på handelsskolen i Saxogade i Aalborg. Siden 1948 havde han og fruen, Karen, haft et sommerhus i Blokhus. Det var primitivt med das og petroleum og fungerede fint i de første år. Men eftersom Dahl Engelbrechtsen var blevet lektor, var der skabt økonomi til et mere moderne sommerhus.

Der blev derfor investeret i et hus på Engesgårdsvej, som først gennemgik en større renovering og stod færdig i 1963. Siden kom det til at danne ramme om familieferier, mange muntre familiefester og AaB, der for sjov spillede på formandens græs.

Færgemanns værker tog for det meste udgangspunkt i en svunden, fredelig tid i storbyen Aalborg eller landsbyen Romdrup, hvor Færgemanns bedsteforældre boede. I huset i Pandrup er det til gengæld et værk, som både indeholder Danmark og en snert at Afrika. Det blev kreeret på en ydervæg en højsommerdag i 1970.

- Min mor og far var på udlandsrejse med landsholdet og havde tilbudt min moster og onkel at bo i sommerhuset. Det var juli og meget varmt i deres lejlighed i Aalborg, og de takkede ja til tilbuddet, men ville betale for opholdet. Det afslog mine forældre, og min far sagde til Knud Erik, at han da bare kunne male et billede, erindrer Per Dahl Engelbrechtsen.

Det gjorde han, og i mange år dannede det en smuk og farverig bagvæg på Engelbrechtsens overdækkede terrasse.

- Vi var vildt benovede over maleriet, og det samme var de gæster, som besøgte os, siger Per Dahl Engelbrechtsen.

Da Per Dahl Engelbrectsens forældre ejede huset, var der anlagt en overdækket terrasse i forlængelse af huset, og maleriet var malet på ydervæggen.

I 1982 flyttede Karen og Dahl Engelbrechtsen til Aabybro, og maleriet på ydervæggen, som ikke lige var til at flytte, blev på matriklen.

Nye ejere har siden lavet en tilbygning med et værelse, og i den forbindelse er maleriet blevet dækket til med celotexplader.

Masser af opmærksomhed

Ruth Jensen købte huset i 2002, og hun havde intet kendskab til, at der gemte sig et maleri af en anerkendt kunstner. Det stod først klart, da hendes bror og søn gik i gang med at gøre huset klart til salg. Da de ville fjerne tilbygningen, åbenbarede der sig et farverigt maleri i takt med, at de fik fjernet pladerne.

Ruth Jensens søn og bror havde indledt arbejdet med at fjerne denne tilbygning, som er opført hvor der tidligere var en overdækket terrasse.

At det er et ægte Knud Erik Færgemann har påkaldt sig opmærksomhed fra medier og interesserede kunstelskere, som gerne vil se maleriet. Den megen opmærksomhed er dog ikke det sjoveste, mener Ruth Jensen, som til dagligt arbejder på Blokhus Feriecenter.

- TV 2, P4 har været her og den anden dag ringede de fra TV2 Øst og ville have mig med på Skype-forbindelse, men det sagde jeg altså nej til, siger hun og tilføjer, at der også har været mange henvendelser fra andre, som gerne vil komme og se maleriet.

Ruth Jensen anede ikke, at der gemte sig et maleri i tilbygningen, og hun er ikke ubetinget glad for den megen opmærksomhed, maleriet har medført.

- Jeg har ikke tid til det rend af folk, siger hun og ærgrer sig over, at projektet med at klargøre huset til salg nu er lidt på standby.

- Vi er nødt til at afvente, hvad ejendomsmæglerne siger. Vi skal have flere ud for at vurdere huset, og vi er usikre på, om vi skal fjerne tilbygningen, som vi havde planlagt, eller om vi skal lade den stå for at bevare maleriet, siger Ruth Jensen.

Per Dahl Engelbrechtsen kunne fortælle Ruth Jensen detaljer om huset, som hun ikke havde kendskab til. Foto: Henrik Bo

Per Dahl Engelbrechtsen der, efter en lang årrække i udlandet, bor i Blokhus, håber, at det lykkes at bevare maleriet - ikke blot fordi det vækker minder om en svunden tid men også fordi han synes, at det er bevaringsværdigt.

- Jeg troede faktisk ikke, at det eksisterede længere. Mange gange har jeg haft lyst til at banke på og spørge, om jeg måtte se maleriet, men jeg havde ikke modet til det. Nu har jeg set det, og jeg glæder mig over, at det stadig er der, siger Per Dahl Engelbrechtsen.