Færre i nødpasning, lukkede busruter og ingen tur på genbrugsen

JAMMERBUGT KOMMUNE: Coronas indvirkning på hverdagen ændrer sig på daglig basis, og både borgere, virksomheder og ansatte i Jammerbugt Kommune må hver dag tilpasse sig den nye virkelighed, alle står i.

Det oplyser kommunen, som også har lavet en status for flere af de berørte områder.

- Jammerbugt Kommune arbejder på at tilpasse driften, så den følger Regeringens og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og på samme tid støtter op om den situation, borgerne og virksomhederne står i, lyder det således.

Status for flere områder er:

Jobcenter Jammerbugt

Medarbejderne i jobcentret arbejder fortsat, og er til rådighed på telefonen inden for normal åbningstid.

De borgere, der på grund af den nuværende situation bliver sagt op eller bliver hjemsendt, står jobcentret klar til at hjælpe.

Folkeskole og dagtilbud

Mandag var 100 børn tilmeldt kommunens nødpasning, primært de 0-6 årige.

Onsdag var antallet af børn, der har brug for nødpasning, på 56.

- Forældrene i Jammerbugt Kommune har taget budskabet til sig om at holde børnene hjemme, i det omfang det kan lade sig gøre i forhold til arbejde og så videre. Mange forældre henvender sig for at spørge om returnering af forældrebetaling af dagtilbud og SFO. Børne- og undervisningsministeriets udmelding er, at forældrebetalingen fortsætter uændret i perioden, hvor dagtilbud og skoler har lukket ned og etableret nødpasning. Som det ser ud nu, vil der derfor ikke ske en tilbagebetaling af forældrebetalingen i perioden, hvor dagtilbud og skoler er lukket ned og har nødpasning, oplyses det.

Det kan naturligvis ændre sig, hvis regeringen træffer en anden beslutning.

- I det tilfælde vil Jammerbugt Kommune naturligvis følge regeringens ændrede retning og direktiver.

Kollektiv trafik

Fra 18. marts har Jammerbugt Kommune lukket for lokalruterne i kommunen, da der ingen passagerer er med busserne.

Regionalruterne og buslinje 12 fortsætter - dog med færre afgange.

Borgerne har fortsat mulighed for at bestille flexture. Til flexturene sørger NT for større køretøjer og kører i større omfang kun med én passager ad gangen.

Genbrugspladser

Kommunens genbrugspladser er lukket i denne periode for at mindske smittespredningen af cornavirus.

På genbrugspladserne er der dog adgang for erhverv. I Pandrup og Fjerritslev er der adgang for erhverv fra klokken 6. I Brovst kan erhverv komme ind fra klokken 7.

For at benytte genbrugspladserne skal virksomhederne være tilmeldt genbrugspladsordningen.

Alle virksomheder, der har brug for at benytte genbrugspladserne, får kode til porten. Genbrugspladserne er videoovervågede. Det er ikke muligt at aflevere affald, der skal placeres inden for - for eksempel elektronik og farligt affald.