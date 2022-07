Falken kører videre: Årsag til mystisk lyd fundet

HUNE:Torsdag eftermiddag måtte omkring 30 passagerer stige ud af Falken, inden turen for alvor var gået i gang. Den forreste vogn var nået omkring 5-6 meter frem, da operatøren trykkede på nødstoppet på grund af en mystisk lyd.

Falken kom dog hurtigt op at køre igen, fortæller Fårup Sommerlands administrerende direktør Niels Jørgen Jensen. Han vurderer, der gik omkring 30-40 minutter fra forlystelsen blev stoppet, til den kom i gang igen. Parkens gæster fik altså mulighed for at få en tur mere, inden parken lukkede, ligesom Falken også kører igen her til morgen.

Lyden, der fik operatøren til at stoppe forlystelsen, kom fra tilkoblingen med kæden, der trækker vogntoget, forklarer direktøren.

- Toget ruller stille og roligt ud ad stationen. Så ruller det en meter eller to ned, og så ruller det op på kæden. Det er tilkoblingen på kæden, der har givet en lyd. Det er der ikke noget farligt i, men det er helt naturligt, vi lige tjekker igennem, når sådan noget sker.

Så det er egentlig en lyd, man hører jævnligt?

Ja. Den var formentlig lidt højere end normalt, og det er derfor han selvfølgelig trykker stop, som han gjorde i går.

Selvom det viste sig, der ikke var noget odiøst i lyden, bakker direktøren op om operatørens beslutning om at stoppe forlystelsen.

- Fordi sikkerhed er så vigtig for os, er det selvfølgelig vigtigt at have øjne og øre åbne, og hvis der er noget, man er i tvivl om, er det bedre lige at holde pause og så få kolleger til lige at kigge på, om der er noget, vi skal være opmærksomme på, eller om vi skal køre videre. Så bliver det så teknikernes ansvar at frigive den igen.

Ifølge Niels Jørgen Jensen er det ikke usædvanligt, at operatørerne stopper forlystelserne. Det kan for eksempel skyldes solstråler, der rammer en sensor på en bestemt måde, så den melder en fejl. Det kan også være, hvis et barn bliver ked af det og ikke vil have alle tre ture rundt i Pindsvinet.

- Det er det, vi karakteriserer som småfejl, og som sker løbende hen over en uge. Og så er proceduren, at vores teknikere kigger forbi operatørerne og forholder sig til den melding, de nu får.