Familie genhuses efter mindre brand

MOSEBY:Fredag kort før klokken seks blev brandfolkene på stationen i Pandrup, Jammerbugt Kommune, kaldt til ildebrand.

Det var på Skadbakvej ved Moseby, hvor der var opstået ildebrand i et fyrrum i tilknytning til stuehuset på en nedlagt landejendom.

Indsatsleder Thomas Dybro fortæller, at der skete skade på selve fyrrummet, men der skete inden spredning til stuehuset. Branden kom hurtigt under kontrol, men alligevel skal familien på ejendommen genhuses. Dels kom der røg ind i selve beboelsen - som nu heller ikke har en fungerende varmekilde - dels var der asbesttag på fyrrummet. Det udløser nogle helt bestemte procedurer, hvor kommunen orienteres, og så blev skadesservice tilkaldt for at sikre, at familien forhåbentlig snart kan vende hjem under trygge forhold.

Politiet har afspærret brandstedet, så brandårsagen kan undersøges nærmere.