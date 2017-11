Familiemedlemmer ønskede ikke at vidne

HJØRRING: Flere af vidnerne, der torsdag afgav forklaring i retten, var meget påvirket af situationen. Blandt andet to familiemedlemmer, der ønskede at blive fritaget fra at vidne, som retsplejeloven giver mulighed for.

Retten valgt dog at pålægge de to familiemedlemmer at vidne af hensyn til sagens alvorlige karakter.

Familiemedlemmer til den 34-årige forklarede blandt andet, at de mente, at de kunne genkende ham på den overvågningsvideo, som blev offentliggjort i forbindelse med et brandforsøg på et skur på Fjerritslev Skole.

Videooptagelserne bestod af to optagelser - en, hvor gerningsmanden ankommer til skole og en, hvor han forlader skolen.

Familiemedlemmerne forklarede, at på den ene video lignede manden på videoen den 34-årige. Det var især hans gang, som de hæftede sig ved. Derimod mente de slet ikke, at det lignede den tiltalte på den anden video.

Et tredje familiemedlem forklarede, at han var kørt over til den 34-årige, da han havde set overvågningsvideoen.

Ifølge ham selv sagde han til den 34-årige, at han var kommet i nyhederne.

Andre vidner der kendte den 34-årige - heriblandt ansatte på Fjerritslev Skole, bankforbindelser og gamle skolekammerater - var derimod meget sikre på, at de kunne genkende den 34-årige på overvågningsbillederne.

Fælles for deres forklaringer var, at det også var den 34-årige karakteristiske gang der gjorde, at de kunne genkende ham. Men flere af vidnerne nævnte hans påklædning og statur.

Brandtekniker vidnede

En brandmands-kollega til den 34-årige afgav også vidneforklaring om sommerhusbrandene på Tulipanvej 7. oktober, hvor tre stråtækte sommerhuse brændte.

Han forklarede, at han så det ene sommerhus blive antændt, og at den 34-årige tiltalte befandt sig i en tankvogn på vej til stedet.

Første brand var på fælleshuset nr. 1, men her var branden næsten slukket, da brandvæsenet ankom til stedet. Derfor blev tankvogn, som den 34-årige befandt sig i bedt om at vende om, da der ikke var brug for den, forklarede brandmanden.

Mens brandfolkene var på stedet kom en person i en bil og gjorde dem opmærksomme på, at det brændte længere inde ad Tulipanvej. Da brandfolkene ankom til Tulipanvej 19, var huset allerede overtændt, og derfor blev tankvognen - og dermed den tiltalte - bedt om at komme tilbage igen.

Brandmands-vidnet forklarede i retten, at mens de var i gang med at slukke branden i nr. 19, så han nr. 21 blev antændt.

Han understregede dog, at han ikke så nogen personer, men forklarede, at han var helt sikker på, at han så en gasblå flamme ved husets tagskæg.

Vidnet forklarede, at tankvognen, hvor den 34-årige tiltalte befandt sig i, ikke var nået frem til stedet, da de blev sendt til de to andre brande.

En brandtekniker fra National Kriminalteknisk Center ved Rigspolitiet vidnede også i retten.

Hun havde udarbejdet en analyse af brandene på Tulipanvej for at fastslå, om brandene kunne være blevet påsat samtidig, men blot udviklede sig forskelligt med en tidsmæssig forskydning.

Det bekræftede hun i retten og forklarede samtidig, at branden i nr. 21, som brandmands-vidnet så blive antændt - kunne have ulmet under stråtaget, indtil der var ild nok til, at flammerne brød ud.

Omvendt ville forsvareren vide, om det også var muligt, at brandene kunne være blevet påsat, mens brandfolkene - men altså ikke den tiltalte - var på stedet.

Det kunne teknikeren ikke udelukke.