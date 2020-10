Far til fire, mor til to og bedstefar til tre ...: Corona har ikke knækket filmen i Pandrup Kino

PANDRUP:Efterårsferie er for mange lig med en tur i biografen - ikke mindst, når det gælder familiefilm.

Den formel har heller ikke i år slået fejl i Bredgade i Pandrup, hvor den forenings-drevne Pandrup Kino inviterer indenfor i mørket til fornøjelige stunder.

Selv om der er bekymrende corona-tal i Jammerbugt kommune - og selv om billetterne ikke længere koster 75 øre i den snart 100 år gamle biograf - så har der været udsolgt til flere af forestillingerne i uge 42.

- På grund af den aktuelle situation, så har vi selvfølgelig overvejet, om vi skulle vise film. Men vi er kommet frem til, at vi kan fortsætte, når vi overholder myndighedernes retningslinjer - og de frivillige og biograf-gæsterne samtidig er trygge, lyder det fra Rikke M. Madsen, formand for Pandrup Kinos bestyrelse.

Corona-restriktionerne indebærer blandt andet, at der kun lukkes max 80 ind i salen i stedet for 125, som der ellers er plads til. Og at der er sat sprit frem og hængt plexi-glas op, ligesom der er skruet op for rengøringen - og så må der kun stå 10 af gangen i billetsalgsområdet.

Investerer i nyt udstyr

Det er ”Far til Fire og Vikingerne”, der har været det store trækplaster, mens aften-visningerne af Shorta har været lidt mere afdæmpet i Pandrup Kino, der drives af omkring 60 frivillige.

Ingen får en krone i løn, og det er også en af årsagerne til, at kino holder skindet på næsen - også når en pandemi huserer med alt, hvad det indebærer.

På Pandrup Kinos generalforsamling senere på måneden vil medlemmerne således kunne blive orienteret om, at man trods nedlukning i løbet af året samt perioder med afdæmpet publikumsfremmøde, alligevel regner med at komme ud med et overskud for 2020.

Og regnskabet for 2019 vil blive præsenteret med et stort smil, idet det viser et overskud på omkring 200.000 kroner.

- Vi gør meget ud af at forny kino på det tekniske område hele tiden. Det skal være på højde med at gå i biografen i Aalborg - vores gæster skal ikke have en fornemmelse af at være kommet på landet, fordi de ser en film i Pandrup, slår formanden fast.

Økonomien i kino er så solid, at man fravalgte at søge corona-hjælpepuljer tidligere på året.

- Det ville have medført lidt revisor-udgifter. Og da vi har lidt penge på bogen, så tænkte vi, at der nok er nogle, der havde mere brug for det end os, lyder det fra Rikke M. Madsen.

Der har vist film i kino siden 1923, hvor den første ejer - Biehlefeldt, etablerede biografen.

Den seneste ejer lukkede ned i 2001, hvorefter Kino’s Venner blev oprettet og første den videre.