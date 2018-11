Fartvanvid i Vejlerne: Nåede at have sit kort i tre måneder - og får en kæmpestor bøde

VEJLERNE: En 18-årig ung mand fra Snedsted i Thy nåede af have sit kørekort i tre måneder, før han torsdag aften måtte vinke farvel til det.

Det skete, da en patrulje fra Nordjyllands Politi havde slået sig ned på Bygholmvejlevej vest for Fjerritslev, medbringende en fartmåler - idet vejen traditionelt er et sted, hvor mange har svært ved at styre den højre fod. Og den næstsidste dag i november var ingen undtagelse.

– Klokken 20.43 bemærker patruljen en BMW, der kommer i rigtig, rigtig høj fart, og de laver en måling på den. Målingen viser 203 km/t, siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Hvilket så rigeligt opfylder betingelserne til en ubetinget frakendelse af kørekortet, nemlig en overskridelse af hastighedsgrænsen med 100 procent. Man må køre 80 km/t på stedet.

Udover afskeden med sit kørekort kan den unge mand også se frem til en gedigen fartbøde i omegnen af 10.000 kroner.