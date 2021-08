Farverige drager og masser af vind

I weekenden blev himlen over Blokhus Strand pyntet med en masse farverige drager i forskellige former og udtryk - her var der Blokhus Wind Festival, som tiltrak drageflyvere fra Danmark og Tyskland samt en masse mennesker på stranden.

- Det var så fin en weekend. Vi valgte at udsætte til august, normalt er det i pinsen, men pga. corona udsatte vi det. Det gjorde, at nogle tidligere aktive haft sagt fra, men vi have rigtigt mange fine et-linede drager på besøg og figursyede drager, og der var også nogle nye med, som havde fået mulighed for at deltage. Paraglidergruppen PG Nord havde en motordrevet paraglider med, fortæller Jette Haugaard Grønhøj, der er eventkoordinator for Blokhus Wind Festival.

Men den type paraglider kan man lette direkte fra stranden af.

Der var en lille smule for meget vind, melder Jette Haugaard Grønhøj.

- Men jeg synes stadig, der kom rigtig mange flotte drager op. Vi kunne godt have haft lidt flere af de helt store, men det var ikke forsvarligt at sætte dem op, fortæller Jette Haugaard Grønhøj, der peger på, at de store drager kan blæse i stykker og være svære at få ned.

- Men vi havde en super flot cobraslange oppe, fortæller hun.

Deltagerne kom fra Danmark og fra Tyskland, nogle havde kørt langt for at være med.

- Det er en interesse og en sport, hvor man går op i det, og så er mange også indstillede på at køre. Der er gode overnatningsmuligheder og mulighed for at få noget at spise, og så er der dét fællesskab, der opstår omkring drager, fortæller Jette Haugaard Grønhøj.

Hun fortæller også, at mange sad og nød deres drager og skiftede alt efter vinden.

- Det er ikke kun nogle, de køber - de syr dem også selv, både figurer og fantasidyr.

Nogle kommer i kæmpe trailere med drager og tasker med liner i forskellige tykkelser, så de kan skiftes ud i forhold til vejret.

Der kan også være drager, som står på jorden og får vind i - der var fx en fodboldmariehøne.

Jette Haugaard Grønhøj fortæller også, at der var mange folk, som kom ned på stranden og så på eller havde en drage med eller købte en på stranden.

Og så bød dagen også på karameludkast fra en dragefærge og faldskærmsudspring for bamser - også fra en drage, hvilket der var stor interesse for.

- Hold op, hvor var der mange mennesker, fortæller Jette Haugaard Grønhøj.

Næste års Blokhus Wind Festival bliver i pinsen - og der er planer om at gøre den endnu større og udvikle begivenheden, der i 2016 skiftede navn fra dragefestival til wind festival, så man kunne få flere elementer med - fx kitesurfere og windsurfere.