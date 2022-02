Fede boliger på vej: Gammelt viger for nyt

Om kort tid begynder byggeriet af nye lejeboliger på Jernbanegade i Brovst. Men det er ikke det eneste sted, der kommer til at ske nye ting. Kommunalbestyrelsen har netop sagt god for, at man arbejder videre med etableringen af syv dobbelthuse på Kirkegade i Brovst - i alt 14 lejemål, og tre dobbelthuse i Halvrimmen på Blomstermarken - det vil sige seks lejemål. I alt er der tale om 20 lejemål.

I Halvrimmen er grunden bar - i Brovst skal de gamle bygninger, hvor Chr. Guldhammer i sin tid hørte hjemme, rives ned. Hvor der skal bygges på den grund er endnu ikke fastlagt.

Kommunalbestyrelsen har tidligere sagt ja til, at man kunne påbegynde processen i Brovst - også kaldet skema a, men da der var interesse for boliger i Halvrimmen valgte man at slå projekterne sammen til ét projekt. Det vil gøre det hele noget billigere og lettere. Derfor kom punktet atter på dagsordenen som et skema a.

Det bliver 10 identiske dobbelthuse, der skal bygges. Alle bliver med tre-værelses på 84 kvadratmeter

- Alle boliger får en lille egne privathave og gode opholdsarealer. Boligerne får mere præg af egen bolig, siger direktør for Boligselskabet Nordjylland, Torben Fisker.

Han glæder sig over, at man sammen med den lokale borgergruppe i Halvrimmen er det lykkedes at finde grund og kommunal økonomi til de seks boliger i Halvrimmen.

- Det kommer til at være lidt i parcelhusstilen, så det kommer til at passe ind i området, siger Torben Fisker.

Boligerne i Halvrimmen kommer til at koste en lille smule mindre om måneden end boligerne Brovst.

- Der er en mand i Halvrimmen, som har solgt arealet til en billig pris. Det gør, at man sparer 4000 kroner om året i forhold til boligerne på Kirkegade i Brovst. Og det betyder jo også noget sidst på måneden, sagde borgmester Mogens Christen Gade (V), da kommunalbestyrelsen torsdag aften stemte for forslaget.

- Vi viser lokalsamfundet, at vi vil alle byer her i Jammerbugt. Og det er så sandelig vigtigt for Halvrimmen. Det betyder, at man kan flytte i noget mindre i Halvrimmen, sælge sin bolig og måske der så kommer yngre til byen, sagde formanden for kultur-, fritids og landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen (V).

Torben Fisker fra boligselskabet håber på, at opgaven bliver sendt i licitation i løbet af nogle få uger.

- Vi skal gerne kunne se på tilbuddene i april, for vi ønsker at kunne sætte byggeriet i gang i løbet af sommeren. Men inden da skal politikerne have det til godkendelse igen, siger han.

I alt er der 26 nye lejemål på vej i Brovst by. 12 på Jernbanegde og 14 på Kirkegade.