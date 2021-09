Fem år siden ikonisk badehotel forsvandt i flammer: Et helvede at få det op at stå igen

SVINKLØV:- Klokken er vel lidt over 04 den nat. Jeg er oppe for at tisse, og jeg hører, at telefonen bare kører og kører og kører. Så går jeg nedenunder og tager den, og jeg får Kenneth i røret. Halvt grædende, halvt stammende fortæller han, hvad der sker. Så tænder jeg for TV2 News. Og får et chok.

Sådan husker Steen Royberg, bestyrelsesformand for Svinkløv Fonden, den morgen for fem år siden, hvor Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden helt ude i yderste klitrække.

Den altødelæggende brand 26. september 2016 var dagen igennem topnyheden i samtlige danske medier.

Tekniske undersøgelser viste siden, at en el-fejl i en tørretumbler bag køkkenet i kælderen var skyld i branden i det ikoniske badehotel, der blev tegnet i 1925 og stod opført og klar til at tage imod gæster i 1934.

I 2016 var det slut.

- Få alle folk ud

- Da det første slukningstog ankom, forlød det i første omgang, at hotellet nok skulle blive reddet. Så kom der endnu et slukningskøretøj med varmefølsomt udstyr. De kunne se, at der var ild inde i væggene, og så sagde de "det står ikke til at redde. Lad os få alle folk ud", husker Steen Royberg.

Det triste syn efter branden i 2016. Svinkløv Badehotel var lagt helt i ruiner. Arkivfoto: Henrik Bo

- Den morgen var min og alle alle andres bekymring, om der var nogen, der brændte inde. Gudskelov gik ingen menneskeliv tabt, siger bestyrelsesformanden

Da hotellet brændte var det mindre end to år efter, at hotellets mangeårige ejer, Lise Emborg, fik lagt badehotellet over i en erhvervsdrivende fond.

Allerede kort efter branden begyndte arbejdet med at opføre et nyt og moderniseret Svinkløv Badehotel på fundamentet af de forkullede rester.

Det arbejde var Lise Emborg, forpagterparret Kenneth og Louise Toft-Hansen samt hele fondsbestyrelsen dybt involveret i.

Et kolossalt arbejde, der trak tænder ud på alle involverede - også fondsbestyrelsen.

- Bestyrelsen var hverken sammensat eller klar til at klare en brand. Arbejdsmæssigt var det et helvede at få det her op at stå igen. Det har virkelig trukket store ressourcer på administrator, bestyrelse og forpagtere. Det gav mange søvnløse nætter, fortæller Steen Royberg.

Steen Royberg, formand for Svinkløv Fonden, som ejer bygningerne ved Svinkløv Badehotel og forpagter hotellet ud, fortæller på femårsdagen for branden om, hvor hårdt det var at se det forsvinde - og få det nye hotel op at stå. Men han er stolt over resultatet. Arkivfoto: Henrik Bo

10. maj 2019 - godt to-et-halvt år efter branden - genåbnede og genopstod det nye Svinkløv Badehotel som en fugl Føniks af asken.

- Optimistisk troede vi, at vi ville være i gang efter år. Det tog så to-et-halvt år, men det var værd at vente på, fastslår Steen Royberg.

Prisen hemmelig

Den eksakte pris for genopførelsen af det moderniserede og stærkt energiforbedrede badehotel, der nu også rummer Danmarks måske mest moderne køkken i en fuld kælder under selve hotellet, forbliver i en lille, lukket kreds.

- Det blev dyrere, end vi havde regnet med. Det slår os ikke af pinden, men vi har ingen interesse i at offentliggøre en slutpris. Vi kan bare sige, at vi er stolte af resultatet. Vi har fået den version 2.0, som vi gerne ville have i en enormt god kvalitet. Vi lavede alt det, vi godt kunne tænke os, og det bliver et ikon for Nordjylland i mange, mange år frem. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Steen Royberg.

Fem år efter katastrofebranden - og knap to-et-halvt år efter genåbningen - ser det også ud til, at Svinkløv Badehotel er mere populært end nogensinde.

I mellemtiden har stedets forpagter, stjernekokken Kenneth Toft-Hansen, i 2019 vundet VM-titlen for kokke, den såkaldte Bocuse d'Or. Det har heller ikke gjort efterspørgslen på at sidde til bords på adressen Svinkløvvej 593 mindre.

Svinkløv-forpagter Kenneth Toft-Hansen vandt i januar 2019 VM-titlen for kokke som den blot anden danske kok i historien. Arkivfoto: Henrik Bo

- Hold nu op, det er blevet efterspurgt. Jeg hører jo, at folk - når de forlader hotellet - booker et værelse et år frem blot for at være sikre på at kunne få et. Det er helt imponerende, siger Steen Royberg.

På hotellets hjemmeside står der, at Svinkløv-sæsonen stadig er i fuld gang - og at sæsonen er forlænget til 24. oktober.

- Vi har stadig ledige værelser i uge 41 og 42, hedder det også.

Det var svært at tro på i morgentimerne den skæbnesvangre 26. september for fem år siden.