Fem fun facts om Blokhus du skal kende

BLOKHUS:Blokhus er med sine mange besøgende hvert år en rigtig populær feriedestination for mange danske og udenlandske sommergæster. Men selvom man kender byen, så kender de færreste nok alle fem fun facts, Nordjyske har samlet.

1. Sømærket er ikke så gammelt endda

Foto: Henrik Bo

Sømærket, der står i første klitrække ud mod Vesterhavet, er byens store vartegn, og man kan let få tanken, at det må have hjulpet de søfarende gennem tiderne med at finde vej. Men sømærket, der står der i dag, er slet ikke så gammelt endda. Det blev opført i 2006. Jovist, efter hvordan et tidligere sømærke i byen så ud. Det skriver Jammerbugt Turistbureau i sin folder om byens historie.

Blokhus fik et sømærke opført i 1884, og som blev ombygget i 1898 – men det valgte tyskerne at sprænge i 1944. Og da sømærker ikke længere var nødvendige for navigatørerne på havet, rejste man ikke et nyt efter krigen.

Efter forslag fra Blokhus og Omegns Grundejerforening blev det nuværende opført i 2006, dog med træben i stedet for jernben, som det originale havde. Desuden står det nye sømærke et lidt andet sted. På den oprindelige plads, er der nemlig bygget sommerhuse siden.

2. Restaurant Hawet var engang et fængsel

Foto: Henrik Bo

Bygningen, der i dag huser Restaurant Hawet var oprindeligt et maltgøreri, da den blev bygget i 1777. Men i 1844 blev bygningen gjort til et fængsel for mindre farlige fanger. Ifølge folderen om byens historie, var det især manglende betaling af børnebidrag, der sendte folk i byens fængsel.

Foto: Henrik Bo

Du kan stadig i ét af vinduerne se tremmerne, der bevidner, at bygningen engang har huset andet end bare en restaurant.

3. Navnet Blokhus stammer fra 1600-tallet

Foto: Henrik Bo

I de rigtig go’e gamle dage hed byen Hune Hvarre. Bønderne i området handlede dengang med Norge, hvor de nordjyske bønder handlede sig til norsk tømmer. Af det tømmer byggede de blandt andet opbevaringshuse, kaldet blokhuse, og det er formentlig herfra navnet stammer, skriver Visit Jammerbugten på sin hjemmeside.

4. Futten var i virkeligheden en hest

Foto: Henrik Bo

Bygningen, hvor en af byens mest kendte restauranter, Futten, ligger, stammer fra 1700-tallet, og det samme gør navnet - ifølge sagnet i hvert fald.

I 1700-tallet var der på Futten en kolonialhandel, hvor høkeren solgte en populær brændevin. Høkeren havde imidlertid også en hest, der hed Fut, som blev syg – og områdets tørstige bønder kunne derfor undskylde deres våde ture ned til høkeren med, de skulle se, hvordan det gik med ”Fut”. På den måde opstod navnet Futten.

Bygningen, som er fra 1761 blev indrettet som restaurant i 1944.

5. De lokale så ikke Vesterhavet som badevenligt

Foto: Henrik Bo

Blokhus blev kendt som et godt sted at bade for tilrejsende i midten af 1800-tallet. Men de lokale syntes dengang ikke nødvendigvis, det var en superfed idé at bade i bølgerne. Visit Jammerbugten skriver på sin hjemmeside, at de lokale så havet som en urimelig hård arbejdsplads og nådesløs nabo, der krævede både menneskeliv og gods.

Den opfattelse er de dog siden kommet fra, og Blokhus strand er siden blevet en meget populær badestrand for både turister og de lokale.