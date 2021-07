Ferie i Blokhus? Her er syv ting, du ikke må misse

BLOKHUS:Blokhus-området oplever det helt store rykind af gæster fra nær og fjern i disse uger, og er man ikke helt dus med området endnu, kommer her Nordjyskes bud på oplevelser, du ikke må snyde dig selv for.

Frokost på Futten

Foto: Henrik Bo

Der er efterhånden mange gode spisesteder i Blokhus, der serverer alt fra overvældende stjerneskud til lækre burgere. Men den formentlig mest kendte restaurant i byen må være Futten. Futten blev indrettet som restaurant i 1944, men bygningen stammer faktisk helt tilbage fra 1761.

Arkivfoto: Peter Broen

Det lidt særprægede navn kommer - ifølge historien i byen - fra en syg hest. Læs mere om den historie her:

Fårup Sommerland

Foto: Lars Pauli

En af Danmarks store forlystelsesparker ligger lige uden for Blokhus, og uanset om I er på ferie med eller uden børn, kan I hurtigt få en dag til at gå i Fårup Sommerland.

Der er forlystelser for både store og små, og hvis varmen trykker, er det værd at vide, at parken har et badeland, hvor I hurtigt kan blive kølet ned.

Foto: Lars Pauli

Lige et lokalt tip, hvis I ikke er så kendt i området: Kommer I fra øst via rundkørslen, så husk, at begge vestgående vognbaner på Pirupvejen kan få jer ind til parken. Så der er ingen grund til at holde i kø i det højre spor.

Haven i Hune

Arkivfoto: Bo Lehm

Lidt uden for Blokhus - i Hune - ligger Anne Just's Have, som er berømt verden over - og bestemt et besøg værd. Blomsterkunstneren Anne Just blev født i 1948 i Kalvehave og døde i Hune i 2009. I 1991 påbegyndte hun - sammen med sin mand, den aalborgensiske arkitekt Claus Bonderup - haveprojektet i Hune, der i dag består af 7500 kvadratmeter med farvetematiske småhaver og arkitekttegnede småhuse.

En labyrint fører en igennem de karakteristiske haverum, der består af et væld af arter og sorter, smukke træer og kreative udsmykninger. I havehuset ved indgangen ligger en butik, hvor man blandt andet kan købe plakater, postkort og keramik med blomstermalerens illustrationer.

I dag er Haven i Hune en af Danmarks mest besøgte - og en af Nordjyllands mest populære turistattraktioner - og i 2014 blev den udvalgt til Phaidons bog "The Gardener´s Garden", som præsenterer de 250 smukkeste haver i verden.

Haven har åbent fra klokken 13-16. Mandag og fredag er der lukket. Derudover er der enkelte andre dage i august og september, hvor der også er lukket. Se mere her.

Skulpturparken i Hune

Pressefoto: Poul Nymark

Når du har besøgt Haven i Hune og skal tilbage til Blokhus, kan du passende holde pitstop ved Skulpturparken, der råder over intet mindre end verdens største sandslot.

Arkivfoto: Martin Damgård

Derudover indeholder Skulpturparken også en række mindre, men stadig store og imponerende, sandskulpturer. Slår du et smut forbi om vinteren, er parken faktisk også kendt for sin store juleudstilling, der indebærer en hel del lys og effekter.

Gå på isjagt

Foto: Henrik Bo

Har det overhovedet været en rigtig sommerdag uden en dejlig is? Nej, vel? En rigtig sommerdag i Blokhus skal derfor også indeholde sådan en. Heldigvis er der flere steder i byen, man kan få gode is, men et par steder, vi kan anbefale, er Vaffelbageren på Strandvejen og Is Kompagniet på hjørnet mellem Torvet og Peder Madsensvej. Begge steder får du særdeles lækker is, der er alle pengene - og kalorierne - værd.

Shopping i byens butikker

Arkivfoto: Peter Broen

Nogle sommerhusgæster tror måske, man skal køre ind til Aalborg for at kunne få stillet shoppe-lysten på ferien. Men det behøver man ikke nødvendigvis. Blokhus har nemlig selv en række butikker, der sælger alt fra tøj til interiør og badedyr. Værd at nævne i den forbindelse er Kalstrup, der ligger midt på Torvet. Her kan man købe både herre- og dametøj samt interiør. På førstesalen har Gallerie Wolfsen en lille afdeling, så det er også muligt at købe kunst med hjem fra Vestkysten.

Se kanonen skyde solen ned

Arkivfoto: Michael Bygballe

En god dag i Blokhus skal naturligvis sluttes af med manér, og det gør man selvfølgelig bedst ved at se Blokhus Kanonlaug skyde solen ned. Det foregår alle aftener, undtagen torsdage, i højsæsonen klokken 21. Men husk at holde dig for ørerne, for der er altså tale om et kæmpe brag.

En sjov detalje er, at selve kanonen, Blokhuskanonen, er en engelsk kanon fra slutningen af 1700-tallet, som blev fundet på Blokhus Strand. Vraggods fra Englandskrigen.